Урава Ред Даймондс - Манчестер Сити 19 Декабря прямая трансляция
19 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира - 2023, 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урава Ред Даймондс - Манчестер Сити, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира - 2023, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Мацей Скоржа
|Пер Матиас Хёгмо
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|15.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|2-й раунд
|0 : 1
|06.12.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа J. 6-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Япония - Джей-лига
|34-й тур
|0 : 2
|29.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа J. 5-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Япония - Джей-лига
|33-й тур
|2 : 3
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|2 : 3
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
У «Сити» не было трёх матчей подряд без побед с сезона-2016/2017. То был первый год Гвардиолы в команде, которая только формировалась.Разбираем проблемы «Сити» «Манчестер Сити» так не проседал шесть лет. Что происходит с командой Гвардиолы? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала клубного чемпионата мира: «Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.