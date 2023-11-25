02:34 ()
Свернуть список

Урава Ред Даймондс - Манчестер Сити 19 Декабря прямая трансляция

19 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира - 2023, 1/2 финала
Урава Ред Даймондс
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урава Ред Даймондс - Манчестер Сити, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира - 2023, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Польша Мацей Скоржа
Норвегия Пер Матиас Хёгмо
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
15.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 2-й раунд 0 : 1Урава Ред Даймондс
06.12.2023 Лига чемпионов АФК Группа J. 6-й тур 2 : 1Урава Ред Даймондс
03.12.2023 Япония - Джей-лига 34-й тур 0 : 2Урава Ред Даймондс
29.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа J. 5-й тур Урава Ред Даймондс2 : 1
25.11.2023 Япония - Джей-лига 33-й тур Урава Ред Даймондс2 : 3
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити2 : 2
13.12.2023 Лига чемпионов Группа G. 6-й тур 2 : 3Манчестер Сити
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Манчестер Сити
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Манчестер Сити
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
У «Сити» не было трёх матчей подряд без побед с сезона-2016/2017. То был первый год Гвардиолы в команде, которая только формировалась.Разбираем проблемы «Сити» «Манчестер Сити» так не проседал шесть лет. Что происходит с командой Гвардиолы? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала клубного чемпионата мира: «Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close