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Наполи - Фрозиноне 19 Декабря прямая трансляция

19 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Наполи
Фрозиноне

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Фрозиноне, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Фрозиноне
Фрозиноне
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Фрозиноне1 : 3Наполи
28.04.2019 Италия - Серия А 34-й тур Фрозиноне0 : 2Наполи
08.12.2018 Италия - Серия А 15-й тур Наполи4 : 0Фрозиноне
14.05.2016 Италия - Серия А 38-й тур Наполи4 : 0Фрозиноне
10.01.2016 Италия - Серия А 19-й тур Фрозиноне1 : 5Наполи
16.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Наполи2 : 1
12.12.2023 Лига чемпионов Группа C. 6-й тур Наполи2 : 0
08.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 1 : 0Наполи
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Наполи0 : 3
29.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур 4 : 2Наполи
16.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур 2 : 1Фрозиноне
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Фрозиноне0 : 0
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 3 : 1Фрозиноне
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Фрозиноне2 : 1
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 0Фрозиноне
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Разбираемся, как налоговые льготы отразились на итальянских клубах и чем грозит их отмена.Декрет об экономическом росте вернул чемпионату Италии конкурентоспособность Серия А неслучайно вновь стала топовой. Всё из-за решения, которое могут отменить 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии: «Наполи» — «Фрозиноне». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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