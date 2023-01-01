Наполи - Фрозиноне 19 Декабря прямая трансляция
19 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Фрозиноне, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Фрозиноне
Фрозиноне
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|28.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|08.12.2018
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|14.05.2016
|Италия - Серия А
|38-й тур
|4 : 0
|10.01.2016
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 5
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|2 : 0
|08.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|4 : 2
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
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Разбираемся, как налоговые льготы отразились на итальянских клубах и чем грозит их отмена.Декрет об экономическом росте вернул чемпионату Италии конкурентоспособность Серия А неслучайно вновь стала топовой. Всё из-за решения, которое могут отменить 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии: «Наполи» — «Фрозиноне». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.