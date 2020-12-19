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Эвертон - Фулхэм 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
19 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
Эвертон
Фулхэм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Фулхэм, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Португалия Марку Силва
История личных встреч
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Эвертон0 : 1Фулхэм
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Эвертон1 : 3Фулхэм
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Фулхэм0 : 0Эвертон
14.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Эвертон0 : 2Фулхэм
22.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Фулхэм2 : 3Эвертон
13.04.2019 Англия - Премьер-лига 34-й тур Фулхэм2 : 0Эвертон
29.09.2018 Англия - Премьер-лига 7-й тур Эвертон3 : 0Фулхэм
30.03.2014 Англия - Премьер-лига 32-й тур Фулхэм1 : 3Эвертон
14.12.2013 Англия - Премьер-лига 16-й тур Эвертон4 : 1Фулхэм
24.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Фулхэм2 : 1Эвертон
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Эвертон
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Эвертон2 : 0
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Эвертон
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Эвертон0 : 3
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 3 : 0Фулхэм
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм5 : 0
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Фулхэм5 : 0
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 4 : 3Фулхэм
27.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Фулхэм3 : 2

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