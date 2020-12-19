Эвертон - Фулхэм 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
19 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Фулхэм, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Марку Силва
История личных встреч
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 3
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|30.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 3
|14.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|24.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2