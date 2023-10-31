Порт Вейл - Мидлсбро 19 Декабря прямая трансляция
19 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порт Вейл - Мидлсбро, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порт Вейл
Барслем
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
|12.12.2023
|Кубок Англии
|2-й раунд
|3 : 3 3 : 4
|02.12.2023
|Кубок Англии
|2-й раунд
|1 : 1
|14.11.2023
|Кубок Англии
|2-й раунд
|0 : 2
|04.11.2023
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 0
|31.10.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 2
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|3 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 0