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Порт Вейл - Мидлсбро 19 Декабря прямая трансляция

19 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
Порт Вейл
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порт Вейл - Мидлсбро, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порт Вейл
Барслем
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
12.12.2023 Кубок Англии 2-й раунд Порт Вейл3 : 3 3 : 4
02.12.2023 Кубок Англии 2-й раунд 1 : 1Порт Вейл
14.11.2023 Кубок Англии 2-й раунд 0 : 2Порт Вейл
04.11.2023 Кубок Англии 1-й раунд Порт Вейл0 : 0
31.10.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 0 : 1Порт Вейл
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур 1 : 2Мидлсбро
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Мидлсбро1 : 2
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Мидлсбро0 : 2
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 3 : 2Мидлсбро
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Мидлсбро4 : 0

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