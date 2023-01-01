Челси - Ньюкасл Юнайтед 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
19 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Эдди Хау
История личных встреч
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|15.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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