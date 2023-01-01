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Челси - Ньюкасл Юнайтед 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
19 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
Челси
Ньюкасл Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Англия Эдди Хау
История личных встреч
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1Челси
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед1 : 1Челси
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси1 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Челси
15.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Челси2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Челси
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
19.10.2019 Англия - Премьер-лига 9-й тур Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси2 : 0
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Челси
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Челси
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси3 : 2
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1Челси
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
13.12.2023 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 4 : 1Ньюкасл Юнайтед
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Ньюкасл Юнайтед
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
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