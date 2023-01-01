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Детройт Ред Уингз - Анахайм Дакс 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
19 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
Детройт Ред Уингз
Анахайм Дакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Анахайм Дакс, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Анахайм Дакс
Анахайм
47 Канада вр Джеймс Раймер
35 Финляндия вр Вилле Хуссо
41 США зщ Шейн Гостисбер
2 Финляндия зщ Олли Мяяття
8 Канада зщ Бен Шьяро
46 США зщ Джефф Питри
96 Канада зщ Джейк Уолман
53 Германия зщ Мориц Зайдер
24 Россия нп Клим Костин
37 США нп Джей Ти Комфер
71 США нп Дилан Ларкин
14 Канада нп Робби Фаббри
17 Нидерланды нп Даниэль Спронг
36 США нп Кристиан Фишер
27 Канада нп Майкл Расмуссен
18 США нп Эндрю Копп
93 США нп Алекс Дебринкэт
23 Швеция нп Лукас Рэймонд
90 Канада нп Джо Велено
88 США нп Патрик Кейн
1 Чехия вр Лукаш Достал
31 Швеция вр Калле Кланг
34 Россия зщ Павел Минтюков
46 Россия зщ Илья Любушкин
4 США зщ Кэм Фаулер
60 США зщ Джексон ЛаКомбе
7 Чехия зщ Радко Гудас
5 Финляндия зщ Урхо Вааканайнен
14 Канада нп Адам Хенрик
20 Канада нп Бретт Лисон
17 Канада нп Алекс Киллорн
16 Канада нп Райан Строум
19 США нп Трой Терри
77 США нп Фрэнк Ватрано
26 Канада нп Брок Макгинн
50 Канада нп Бенуа-Оливье Гру
49 США нп Макс Джонс
33 Швеция нп Якоб Сильверберг
39 Канада нп Сэм Кэррик
44 Канада нп Росс Джонстон
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
США Грег Кронин
История личных встреч
16.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2 ОТДетройт Ред Уингз
24.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 1Анахайм Дакс
01.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1 ОТАнахайм Дакс
10.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 БДетройт Ред Уингз
13.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
09.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 3Анахайм Дакс
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 1Анахайм Дакс
09.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2 БДетройт Ред Уингз
17.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Детройт Ред Уингз
14.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1Анахайм Дакс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Детройт Ред Уингз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Детройт Ред Уингз
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Детройт Ред Уингз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 5
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Анахайм Дакс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Анахайм Дакс
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Анахайм Дакс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 4
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Анахайм Дакс

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