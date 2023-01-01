Детройт Ред Уингз - Анахайм Дакс 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
19 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Анахайм Дакс, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Анахайм Дакс
Анахайм
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|35
|вр
|Вилле Хуссо
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|46
|зщ
|Джефф Питри
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|24
|нп
|Клим Костин
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|14
|нп
|Робби Фаббри
|17
|нп
|Даниэль Спронг
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|18
|нп
|Эндрю Копп
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|90
|нп
|Джо Велено
|88
|нп
|Патрик Кейн
|1
|вр
|Лукаш Достал
|31
|вр
|Калле Кланг
|34
|зщ
|Павел Минтюков
|46
|зщ
|Илья Любушкин
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
|60
|зщ
|Джексон ЛаКомбе
|7
|зщ
|Радко Гудас
|5
|зщ
|Урхо Вааканайнен
|14
|нп
|Адам Хенрик
|20
|нп
|Бретт Лисон
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|16
|нп
|Райан Строум
|19
|нп
|Трой Терри
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
|26
|нп
|Брок Макгинн
|50
|нп
|Бенуа-Оливье Гру
|49
|нп
|Макс Джонс
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
|39
|нп
|Сэм Кэррик
|44
|нп
|Росс Джонстон
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Грег Кронин
История личных встреч
|16.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|24.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|10.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|13.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|16.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|09.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|17.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|14.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0