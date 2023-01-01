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Питтсбург Пингвинз - Миннесота Уайлд 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
19 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада);
Питтсбург Пингвинз
Миннесота Уайлд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Миннесота Уайлд, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
39 США вр Алекс Неделькович
35 Канада вр Тристан Джерри
2 США зщ Чад Руведел
58 Канада зщ Крис Летанг
28 Швеция зщ Маркус Петтерссон
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
27 Канада зщ Райан Грейвз
7 Канада зщ Джон Людвиг
55 США нп Ноэль Аччари
67 Швеция нп Рикард Ракелль
48 Финляндия нп Валттери Пуустинен
87 Канада нп Сидни Кросби
59 США нп Джейк Гюнцель
71 Россия нп Евгений Малкин
19 Канада нп Райлли Смит
63 Чехия нп Радим Зогорна
20 Дания нп Ларс Эллер
10 США нп Дрю О'Коннор
77 Канада нп Джефф Картер
43 Канада нп Дженсен Харкинс
32 Швеция вр Филип Густавссон
29 Канада вр Марк-Андре Флёри
7 США зщ Брок Фэйбер
5 Канада зщ Джейкоб Миддлтон
24 США зщ Зак Богосян
33 США зщ Алекс Голигоски
48 Канада зщ Дэймон Хант
4 США зщ Джон Меррилл
90 Швеция нп Маркус Юханссон
12 США нп Мэтт Болди
14 Швеция нп Йоэль Эрикссон Эк
97 Россия нп Кирилл Капризов
36 Норвегия нп Матс Цуккарелло
23 Австрия нп Марко Росси
20 США нп Пэт Марун
89 Канада нп Фредерик Годро
17 Канада нп Маркус Фолиньо
38 США нп Райан Хартман
26 Канада нп Коннор Дьюар
21 США нп Брэндон Дьюхейм
Главные тренеры
США Майк Салливан
США Джон Хайнс
История личных встреч
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1Миннесота Уайлд
18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 6Питтсбург Пингвинз
01.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 5 БМиннесота Уайлд
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз7 : 3Миннесота Уайлд
13.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 7Питтсбург Пингвинз
01.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3Питтсбург Пингвинз
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 1Миннесота Уайлд
26.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3Миннесота Уайлд
29.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1Питтсбург Пингвинз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 0Питтсбург Пингвинз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БПиттсбург Пингвинз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 2
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Питтсбург Пингвинз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Питтсбург Пингвинз
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1 Б
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 Б
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Миннесота Уайлд
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Миннесота Уайлд
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Миннесота Уайлд

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