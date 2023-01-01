Питтсбург Пингвинз - Миннесота Уайлд 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
19 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Миннесота Уайлд, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|35
|вр
|Тристан Джерри
|2
|зщ
|Чад Руведел
|58
|зщ
|Крис Летанг
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|7
|зщ
|Джон Людвиг
|55
|нп
|Ноэль Аччари
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
|87
|нп
|Сидни Кросби
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|71
|нп
|Евгений Малкин
|19
|нп
|Райлли Смит
|63
|нп
|Радим Зогорна
|20
|нп
|Ларс Эллер
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|77
|нп
|Джефф Картер
|43
|нп
|Дженсен Харкинс
|32
|вр
|Филип Густавссон
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|7
|зщ
|Брок Фэйбер
|5
|зщ
|Джейкоб Миддлтон
|24
|зщ
|Зак Богосян
|33
|зщ
|Алекс Голигоски
|48
|зщ
|Дэймон Хант
|4
|зщ
|Джон Меррилл
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|12
|нп
|Мэтт Болди
|14
|нп
|Йоэль Эрикссон Эк
|97
|нп
|Кирилл Капризов
|36
|нп
|Матс Цуккарелло
|23
|нп
|Марко Росси
|20
|нп
|Пэт Марун
|89
|нп
|Фредерик Годро
|17
|нп
|Маркус Фолиньо
|38
|нп
|Райан Хартман
|26
|нп
|Коннор Дьюар
|21
|нп
|Брэндон Дьюхейм
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Джон Хайнс
История личных встреч
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|01.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|15.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|13.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|01.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|21.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|26.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|29.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0