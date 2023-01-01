Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
19 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Монреаль Канадиенс
Монреаль
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|2
|зщ
|Дилан Демело
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|4
|зщ
|Нил Пионк
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|13
|нп
|Габриэль Виларди
|55
|нп
|Марк Шайфли
|27
|нп
|Николай Элерс
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|7
|нп
|Владислав Наместников
|91
|нп
|Коул Перфетти
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|17
|нп
|Адам Лаури
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|71
|нп
|Аксель Юнссон-Фьелльбю
|19
|нп
|Давид Густафссон
|36
|нп
|Морган Бэррон
|34
|вр
|Джейк Аллен
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|52
|зщ
|Джастин Бэррон
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|17
|нп
|Джош Андерсон
|71
|нп
|Джейк Эванс
|91
|нп
|Шон Монахан
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|56
|нп
|Ессе Юлёнен
|13
|нп
|Митчелл Стивенс
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
|47
|Джейден Страбл
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|18.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|30.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4
|12.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
|08.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала. 4-й матч
|3 : 2 ОТ
|07.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала. 3-й матч
|5 : 1
|05.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|03.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4