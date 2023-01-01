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Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
19 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Монреаль Канадиенс
Монреаль
37 США вр Коннор Хеллебайк
39 Канада вр Лоран Броссуа
2 Канада зщ Дилан Демело
44 Канада зщ Джош Моррисси
4 США зщ Нил Пионк
5 Канада зщ Бренден Диллон
88 США зщ Нейт Шмидт
54 США зщ Дилан Сэмберг
13 Канада нп Габриэль Виларди
55 Канада нп Марк Шайфли
27 Дания нп Николай Элерс
9 США нп Алекс Иафалло
7 Россия нп Владислав Наместников
91 Канада нп Коул Перфетти
22 США нп Мэйсон Эпплтон
17 Канада нп Адам Лаури
62 Швейцария нп Нино Нидеррайтер
71 Швеция нп Аксель Юнссон-Фьелльбю
19 Швеция нп Давид Густафссон
36 Канада нп Морган Бэррон
34 Канада вр Джейк Аллен
35 Канада вр Сэм Монтембо
58 Канада зщ Дэвид Савар
8 Канада зщ Майк Мэтисон
52 Канада зщ Джастин Бэррон
21 Канада зщ Кейден Гуле
26 Канада зщ Джонатан Ковачевич
20 Словакия нп Юрай Слафковски
14 Канада нп Ник Судзуки
22 США нп Коул Кофилд
17 Канада нп Джош Андерсон
71 Канада нп Джейк Эванс
91 Канада нп Шон Монахан
11 Канада нп Брендан Галлахер
28 США нп Кристиан Дворак
40 Финляндия нп Йоэль Армиа
56 Финляндия нп Ессе Юлёнен
13 Канада нп Митчелл Стивенс
55 Канада нп Майкл Пеццетта
47 США Джейден Страбл
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Мартен Сан-Луи
История личных встреч
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 БВиннипег Джетс
18.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 1Виннипег Джетс
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2 ОТМонреаль Канадиенс
30.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс3 : 4Виннипег Джетс
12.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 4Виннипег Джетс
02.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс8 : 4Монреаль Канадиенс
08.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/4 финала. 4-й матч Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТВиннипег Джетс
07.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/4 финала. 3-й матч Монреаль Канадиенс5 : 1Виннипег Джетс
05.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/4 финала. 2-й матч Виннипег Джетс0 : 1Монреаль Канадиенс
03.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/4 финала. 1-й матч Виннипег Джетс3 : 5Монреаль Канадиенс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 2
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Виннипег Джетс
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Виннипег Джетс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 3
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4 Б
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БМонреаль Канадиенс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 4

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