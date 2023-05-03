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Даллас Старз - Сиэтл Кракен 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
19 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
Даллас Старз
Сиэтл Кракен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Сиэтл Кракен, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Сиэтл Кракен
Сиэтл
41 Канада вр Скотт Уэджвуд
32 Канада вр Мэтт Мюррей
4 Финляндия зщ Миро Хейсканен
20 США зщ Райан Сутер
2 Финляндия зщ Яни Хаканпяя
23 Финляндия зщ Эса Линделль
44 Канада зщ Джоэль Хэнли
55 Канада зщ Томас Харли
16 США нп Джо Павелски
24 Финляндия нп Роопе Хинц
21 США нп Джейсон Робертсон
91 Канада нп Тайлер Сегин
95 Канада нп Мэтт Дюшейн
27 Канада нп Мэйсон Марчмент
63 Россия нп Евгений Дадонов
53 Канада нп Уайатт Джонстон
14 Канада нп Джейми Бенн
15 США нп Крэйг Смит
10 Канада нп Тай Делландреа
18 Канада нп Сэм Стил
35 США вр Джоуи Даккорд
60 Канада вр Крис Дриджер
6 Швеция зщ Адам Ларссон
29 Канада зщ Винс Данн
3 США зщ Уильям Борген
24 Канада зщ Джейми Олексяк
8 США зщ Брайан Дюмулен
39 Канада зщ Райкер Эванс
7 Канада нп Джордан Эберле
10 США нп Мэтти Бенирс
90 Словакия нп Томаш Татар
13 Канада нп Брэндон Танев
21 Швеция нп Александер Веннберг
19 Канада нп Джаред Макканн
22 Дания нп Оливер Бьёркстранд
37 Канада нп Янни Гурд
20 Финляндия нп Ээли Толванен
56 США нп Кайлер Ямамото
41 Франция нп Пьер-Эдуар Белльмар
52 Канада нп Тай Картье
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
16.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 7-й матч Даллас Старз2 : 1Сиэтл Кракен
14.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч Сиэтл Кракен6 : 3Даллас Старз
12.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Даллас Старз5 : 2Сиэтл Кракен
10.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Сиэтл Кракен3 : 6Даллас Старз
08.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Сиэтл Кракен7 : 2Даллас Старз
05.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Даллас Старз4 : 2Сиэтл Кракен
03.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз4 : 5 ОТСиэтл Кракен
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5 ОТСиэтл Кракен
14.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Даллас Старз
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 4 ОТДаллас Старз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТДаллас Старз
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 4
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 3
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 6
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 БДаллас Старз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 3 Б
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен7 : 1
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 0
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 4 ОТ

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