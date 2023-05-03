Даллас Старз - Сиэтл Кракен 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
19 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Сиэтл Кракен, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Сиэтл Кракен
Сиэтл
|41
|вр
|Скотт Уэджвуд
|32
|вр
|Мэтт Мюррей
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|20
|зщ
|Райан Сутер
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|23
|зщ
|Эса Линделль
|44
|зщ
|Джоэль Хэнли
|55
|зщ
|Томас Харли
|16
|нп
|Джо Павелски
|24
|нп
|Роопе Хинц
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
|91
|нп
|Тайлер Сегин
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|27
|нп
|Мэйсон Марчмент
|63
|нп
|Евгений Дадонов
|53
|нп
|Уайатт Джонстон
|14
|нп
|Джейми Бенн
|15
|нп
|Крэйг Смит
|10
|нп
|Тай Делландреа
|18
|нп
|Сэм Стил
|35
|вр
|Джоуи Даккорд
|60
|вр
|Крис Дриджер
|6
|зщ
|Адам Ларссон
|29
|зщ
|Винс Данн
|3
|зщ
|Уильям Борген
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
|8
|зщ
|Брайан Дюмулен
|39
|зщ
|Райкер Эванс
|7
|нп
|Джордан Эберле
|10
|нп
|Мэтти Бенирс
|90
|нп
|Томаш Татар
|13
|нп
|Брэндон Танев
|21
|нп
|Александер Веннберг
|19
|нп
|Джаред Макканн
|22
|нп
|Оливер Бьёркстранд
|37
|нп
|Янни Гурд
|20
|нп
|Ээли Толванен
|56
|нп
|Кайлер Ямамото
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
|52
|нп
|Тай Картье
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|16.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 7-й матч
|2 : 1
|14.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 6-й матч
|6 : 3
|12.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 5-й матч
|5 : 2
|10.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 6
|08.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 3-й матч
|7 : 2
|05.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 2-й матч
|4 : 2
|03.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 1-й матч
|4 : 5 ОТ
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|14.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ