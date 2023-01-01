Калгари Флэймз - Флорида Пантерз 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
19 Декабря 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Флорида Пантерз, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Флорида Пантерз
Санрайз
|25
|вр
|Якоб Маркстрём
|80
|вр
|Даниэль Владарж
|8
|зщ
|Кристофер Танев
|4
|зщ
|Расмус Андерссон
|52
|зщ
|Маккензи Уигар
|55
|зщ
|Ноа Ханифин
|57
|зщ
|Ник Десимоне
|48
|зщ
|Деннис Гилберт
|17
|нп
|Егор Шарангович
|28
|нп
|Элиас Линдхольм
|88
|нп
|Эндрю Манджапане
|76
|нп
|Мартин Поспишил
|91
|нп
|Назем Кадри
|47
|нп
|Коннор Зари
|20
|нп
|Блейк Коулман
|11
|нп
|Микаэль Баклунд
|10
|нп
|Джонатан Юбердо
|29
|нп
|Диллон Дюбе
|63
|нп
|Адам Ружичка
|18
|нп
|Эй Джей Грир
|41
|вр
|Энтони Столарз
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|77
|зщ
|Нико Миккола
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|16
|нп
|Александр Барков
|17
|нп
|Эван Родригес
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|23
|нп
|Картер Вераге
|21
|нп
|Ник Казинс
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|67
|нп
|Уильям Локвуд
|18
|нп
|Стивен Лоренц
|94
|нп
|Райан Ломберг
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Пол Морис
История личных встреч
|30.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|19.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|05.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|02.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|15.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|12.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|13.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1