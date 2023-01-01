04:30 ()
Свернуть список

Калгари Флэймз - Флорида Пантерз 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
19 Декабря 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Калгари Флэймз
Флорида Пантерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Флорида Пантерз, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Флорида Пантерз
Санрайз
25 Швеция вр Якоб Маркстрём
80 Чехия вр Даниэль Владарж
8 Канада зщ Кристофер Танев
4 Швеция зщ Расмус Андерссон
52 Канада зщ Маккензи Уигар
55 США зщ Ноа Ханифин
57 США зщ Ник Десимоне
48 США зщ Деннис Гилберт
17 Беларусь нп Егор Шарангович
28 Швеция нп Элиас Линдхольм
88 Канада нп Эндрю Манджапане
76 Словакия нп Мартин Поспишил
91 Канада нп Назем Кадри
47 Канада нп Коннор Зари
20 США нп Блейк Коулман
11 Швеция нп Микаэль Баклунд
10 Канада нп Джонатан Юбердо
29 Канада нп Диллон Дюбе
63 Словакия нп Адам Ружичка
18 Канада нп Эй Джей Грир
41 США вр Энтони Столарз
72 Россия вр Сергей Бобровский
5 Канада зщ Аарон Экблад
42 Швеция зщ Густав Форслинг
62 Канада зщ Брэндон Монтур
77 Финляндия зщ Нико Миккола
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
91 Швеция зщ Оливер Экман-Ларссон
13 Канада нп Сэм Райнхарт
16 Финляндия нп Александр Барков
17 Канада нп Эван Родригес
19 США нп Мэттью Ткачук
9 Канада нп Сэм Беннетт
23 Канада нп Картер Вераге
21 Канада нп Ник Казинс
82 Швеция нп Кевин Стенлунд
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
67 США нп Уильям Локвуд
18 Канада нп Стивен Лоренц
94 Канада нп Райан Ломберг
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Пол Морис
История личных встреч
30.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 2Флорида Пантерз
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 5 БКалгари Флэймз
19.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 1Флорида Пантерз
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 2Калгари Флэймз
02.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз0 : 3Калгари Флэймз
25.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 5 БФлорида Пантерз
15.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 БКалгари Флэймз
12.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3Флорида Пантерз
18.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 6Флорида Пантерз
13.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Калгари Флэймз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БКалгари Флэймз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТКалгари Флэймз
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5Калгари Флэймз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Флорида Пантерз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Флорида Пантерз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Флорида Пантерз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Флорида Пантерз
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close