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Барселона - Альмерия 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
20 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Барселона
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Альмерия, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Альмерия
Альмерия
13 Испания вр Иньяки Пенья
2 Португалия зщ Жоау Канселу
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
23 Франция зщ Жюль Кунде
3 Испания зщ Алекс Бальде
8 Испания пз Педри
18 Испания пз Ориоль Ромеу
22 Германия пз Илкай Гюндоган
11 Бразилия нп Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
14 Португалия нп Жоау Феликс
25 Португалия вр Луиш Мануэл Максимиану
3 Испания зщ Эдгар Гонсалес
22 Мексика зщ Сесар Монтес
21 Испания зщ Чуми
15 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
17 Испания зщ Алехандро Посо
6 Сенегал пз Дион Лопи
4 Гана пз Иддрису Баба
19 Испания пз Серхио Аррибас
10 Испания нп Адриан Эмбарба
12 Бразилия нп Лео Баптистау
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Гаиска Гаритано
История личных встреч
26.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Альмерия1 : 0Барселона
05.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Барселона2 : 0Альмерия
08.04.2015 Испания - Примера 30-й тур Барселона4 : 0Альмерия
08.11.2014 Испания - Примера 11-й тур Альмерия1 : 2Барселона
03.03.2014 Испания - Примера 26-й тур Барселона4 : 1Альмерия
28.09.2013 Испания - Примера 7-й тур Альмерия0 : 2Барселона
09.04.2011 Испания - Примера 31-й тур Барселона3 : 1Альмерия
02.02.2011 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Альмерия0 : 3Барселона
26.01.2011 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Барселона5 : 0Альмерия
20.11.2010 Испания - Примера 12-й тур Альмерия0 : 8Барселона
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур 1 : 1Барселона
13.12.2023 Лига чемпионов Группа H. 6-й тур 3 : 2Барселона
13.12.2023 Лига Чемпионов (ж) Группа A. 3-й тур 0 : 6Барселона
10.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Барселона2 : 4
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Барселона1 : 0
17.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Альмерия0 : 0
10.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 2 : 1Альмерия
06.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 0Альмерия
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Альмерия0 : 0
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 2 : 1Альмерия
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17-й тур Ла Лиги запомнился самоотверженной игрой обороны «Валенсии» в матче с «Барселоной», третьим разрывом крестообразных связок за сезон в «Реале» и убедительной победой лидера испанского чемпионата.«Севилья» продолжает падение, а «Сосьедаду» не засчитали три гола Новая трагедия «Реала» и героизм грузинского вратаря «Валенсии». Итоги 17-го тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Барселона» — «Альмерия». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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