Барселона - Альмерия 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
20 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Альмерия, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Альмерия
Альмерия
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|8
|пз
|Педри
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|11
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|21
|зщ
|Чуми
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|17
|зщ
|Алехандро Посо
|6
|пз
|Дион Лопи
|4
|пз
|Иддрису Баба
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|12
|нп
|Лео Баптистау
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Гаиска Гаритано
История личных встреч
|26.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|05.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 0
|08.04.2015
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 0
|08.11.2014
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|03.03.2014
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 1
|28.09.2013
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|09.04.2011
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|02.02.2011
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 3
|26.01.2011
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|5 : 0
|20.11.2010
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 8
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 6-й тур
|3 : 2
|13.12.2023
|Лига Чемпионов (ж)
|Группа A. 3-й тур
|0 : 6
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 4
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
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17-й тур Ла Лиги запомнился самоотверженной игрой обороны «Валенсии» в матче с «Барселоной», третьим разрывом крестообразных связок за сезон в «Реале» и убедительной победой лидера испанского чемпионата.«Севилья» продолжает падение, а «Сосьедаду» не засчитали три гола Новая трагедия «Реала» и героизм грузинского вратаря «Валенсии». Итоги 17-го тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Барселона» — «Альмерия». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.