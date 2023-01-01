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Атлетик Б - Лас-Пальмас 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
20 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Атлетик Б
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Лас-Пальмас, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1 Испания вр Унай Симон
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
24 Испания пз Беньят Прадос
21 Испания пз Андер Эррера
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
11 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
13 Испания вр Альваро Вальес
4 Испания зщ Алекс Суарес
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
15 Испания зщ Мика Мармоль
12 Франция пз Энзо Луаодис
8 Аргентина пз Максимо Перроне
5 Испания пз Хавьер Муньос
19 Испания нп Марк Кардона
2 Испания нп Марвин Парк
17 Марокко нп Мунир Эль-Хаддади
24 Испания нп Пехиньо
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Испания Гарсия Пимьента
История личных встреч
09.02.2018 Испания - Примера 23-й тур Атлетик Б0 : 0Лас-Пальмас
17.09.2017 Испания - Примера 4-й тур Лас-Пальмас1 : 0Атлетик Б
14.04.2017 Испания - Примера 32-й тур Атлетик Б5 : 1Лас-Пальмас
28.11.2016 Испания - Примера 13-й тур Лас-Пальмас3 : 1Атлетик Б
08.05.2016 Испания - Примера 37-й тур Лас-Пальмас0 : 0Атлетик Б
03.01.2016 Испания - Примера 18-й тур Атлетик Б2 : 2Лас-Пальмас
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Атлетик Б2 : 0
11.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 1 : 1Атлетик Б
07.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 3Атлетик Б
02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Атлетик Б4 : 0
27.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 1 : 1Атлетик Б
17.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Лас-Пальмас1 : 1
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 0 : 1Лас-Пальмас
06.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2 ДВЛас-Пальмас
01.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Лас-Пальмас2 : 0
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 1 : 0Лас-Пальмас

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