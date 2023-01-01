Атлетик Б - Лас-Пальмас 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
20 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Лас-Пальмас, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Унай Симон
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|24
|пз
|Беньят Прадос
|21
|пз
|Андер Эррера
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|8
|пз
|Максимо Перроне
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|19
|нп
|Марк Кардона
|2
|нп
|Марвин Парк
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|24
|нп
|Пехиньо
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|09.02.2018
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|17.09.2017
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|14.04.2017
|Испания - Примера
|32-й тур
|5 : 1
|28.11.2016
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|08.05.2016
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|03.01.2016
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 2
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|11.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 3
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0
|27.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|01.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0