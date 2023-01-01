Вильярреал - Сельта 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
20 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Сельта, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Сельта
Виго
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|26
|зщ
|Адрия Альтимира
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|20
|пз
|Рамон Терратс
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|15
|нп
|Хосе Луис Моралес
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|27
|нп
|Ильяс Ахомаш
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|20
|зщ
|Кевин Васкес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|12
|нп
|Анастасиос Дувикас
|18
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|13.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|12.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 4
|08.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 4
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 1
|24.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 3
|30.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 2
|08.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 3
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 1
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа F. 6-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|11.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|07.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|04.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0