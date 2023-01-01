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Вильярреал - Сельта 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
20 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Вильярреал
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Сельта, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Сельта
Виго
13 Швеция вр Филип Йоргенсен
26 Испания зщ Адрия Альтимира
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
5 Испания зщ Хорхе Куэнка
24 Испания зщ Альфонсо Педраса
20 Испания пз Рамон Терратс
10 Испания пз Дани Парехо
16 Испания пз Алекс Баэна
15 Испания нп Хосе Луис Моралес
11 Норвегия нп Александр Сёрлот
27 Испания нп Ильяс Ахомаш
25 Испания вр Висенте Гуайта
20 Испания зщ Кевин Васкес
2 Швеция зщ Карл Старфельт
4 Испания зщ Унай Нуньес
23 Испания зщ Мануэль Санчес
3 Испания зщ Оскар Мингеса
5 Перу пз Ренато Тапиа
14 США пз Лукас де ла Торре
17 Франция нп Жонатан Бамба
12 Греция нп Анастасиос Дувикас
18 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Рафаэль Бенитес
История личных встреч
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Вильярреал3 : 1Сельта
13.01.2023 Испания - Примера 17-й тур Сельта1 : 1Вильярреал
12.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Вильярреал1 : 0Сельта
20.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Сельта1 : 1Вильярреал
09.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Вильярреал2 : 4Сельта
08.01.2021 Испания - Примера 18-й тур Сельта0 : 4Вильярреал
13.06.2020 Испания - Примера 28-й тур Сельта0 : 1Вильярреал
24.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Вильярреал1 : 3Сельта
30.03.2019 Испания - Примера 29-й тур Сельта3 : 2Вильярреал
08.12.2018 Испания - Примера 15-й тур Вильярреал2 : 3Сельта
17.12.2023 Испания - Примера 17-й тур 4 : 1Вильярреал
14.12.2023 Лига Европы Группа F. 6-й тур 2 : 3Вильярреал
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Вильярреал0 : 3
06.12.2023 Лига Европы Группа F. 3-й тур Вильярреал0 : 0
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 1 : 1Вильярреал
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Сельта1 : 0
11.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 0 : 0Сельта
07.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2Сельта
04.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Сельта1 : 1
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 0 : 0Сельта

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