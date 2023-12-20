Брест - Лорьян 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лорьян, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Лорьян
Лорьян
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Уго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|9
|нп
|Стив Мунье
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|38
|вр
|Ивон Мвого
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|5
|зщ
|Бенжамен Менди
|8
|пз
|Бонке Инносент
|10
|пз
|Ромен Февр
|19
|пз
|Лоран Абергель
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|11
|нп
|Бамба Дьенг
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 2
|05.01.2020
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1 ДВ
|16.03.2019
|Франция - Лига 2
|29-й тур
|1 : 1
|20.10.2018
|Франция - Лига 2
|11-й тур
|3 : 2
|16.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 33-й тур
|3 : 0
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|07.12.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 4
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0