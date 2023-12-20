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Брест - Лорьян 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Брест
Лорьян

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лорьян, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Лорьян
Лорьян
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщБрэдли Локо
45ФранцияпзМахди Камара
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
8ФранцияпзУго Маньетти
10ФранциянпРомен дель Кастильо
9БениннпСтив Мунье
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
38ШвейцарияврИвон Мвого
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
3ТунисзщМонтассар Тальби
15ФранциязщЖульен Лапорт
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
5ФранциязщБенжамен Менди
8НигерияпзБонке Инносент
10ФранцияпзРомен Февр
19ФранцияпзЛоран Абергель
21ФранцияпзЖюльен Понсо
11СенегалнпБамба Дьенг
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
07.05.2023Франция - Лига 134-й турЛорьян2 : 1Брест
09.10.2022Франция - Лига 110-й турБрест1 : 2Лорьян
27.02.2022Франция - Лига 126-й турБрест0 : 1Лорьян
07.11.2021Франция - Лига 113-й турЛорьян1 : 2Брест
04.04.2021Франция - Лига 131-й турЛорьян1 : 0Брест
20.09.2020Франция - Лига 14-й турБрест3 : 2Лорьян
05.01.2020Кубок Франции1/32 финалаЛорьян2 : 1 ДВБрест
16.03.2019Франция - Лига 229-й турЛорьян1 : 1Брест
20.10.2018Франция - Лига 211-й турБрест3 : 2Лорьян
16.04.2018Франция - Лига 2Лига 2. 33-й турБрест3 : 0Лорьян
17.12.2023Франция - Лига 116-й тур0 : 2Брест
10.12.2023Франция - Лига 115-й тур0 : 1Брест
07.12.2023Франция - Лига 112-й турБрест1 : 1
03.12.2023Франция - Лига 114-й турБрест3 : 0
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур1 : 3Брест
17.12.2023Франция - Лига 116-й турЛорьян1 : 2
10.12.2023Франция - Лига 115-й турЛорьян2 : 4
03.12.2023Франция - Лига 114-й тур1 : 1Лорьян
26.11.2023Франция - Лига 113-й турЛорьян2 : 3
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур1 : 0Лорьян

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