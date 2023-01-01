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Монпелье - Марсель 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Монпелье
Марсель

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Марсель, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Марсель
Марсель
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
27ШвейцариязщБечир Омерагич
6ФранциязщКристофер Жюльен
14ФранциязщМаксим Эстеве
12ФранцияпзЖордан Ферри
22ФранцияпзХалил Файад
11ФранцияпзТежи Саванье
13ФранцияпзЖорис Шотар
23ИталиянпКелвин Йебоа
9ИорданиянпМусса Аль-Тамари
16ИспанияврПау Лопес
99ДР КонгозщШансель Мбемба
4ФранциязщСамуэль Жиго
5АргентиназщЛеонардо Балерди
7ФранциязщЖонатан Клосс
27ФранцияпзЖордан Верету
22СенегалпзПап Гейе
11МароккопзАмин Арит
8МароккопзАззедин Унаи
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
9ПортугалиянпВитор Оливейра
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ИталияДженнаро Гаттузо
История личных встреч
31.03.2023Франция - Лига 129-й турМарсель1 : 1Монпелье
02.01.2023Франция - Лига 117-й турМонпелье1 : 2Марсель
10.04.2022Франция - Лига 131-й турМарсель2 : 0Монпелье
29.01.2022Кубок Франции1/8 финалаМарсель1 : 1 5 : 4Монпелье
08.08.2021Франция - Лига 11-й турМонпелье2 : 3Марсель
10.04.2021Франция - Лига 132-й турМонпелье3 : 3Марсель
06.01.2021Франция - Лига 118-й турМарсель3 : 1Монпелье
21.09.2019Франция - Лига 16-й турМарсель1 : 1Монпелье
24.05.2019Франция - Лига 138-й турМарсель1 : 0Монпелье
04.11.2018Франция - Лига 112-й турМонпелье3 : 0Марсель
17.12.2023Франция - Лига 116-й тур0 : 1Монпелье
08.12.2023Франция - Лига 115-й турМонпелье0 : 0
03.12.2023Франция - Лига 114-й тур2 : 0Монпелье
29.11.2023Франция - Лига 18-й турМонпелье1 : 1
26.11.2023Франция - Лига 113-й турМонпелье1 : 3
17.12.2023Франция - Лига 116-й турМарсель2 : 1
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа B. 6-й тур1 : 0Марсель
10.12.2023Франция - Лига 115-й тур2 : 4Марсель
06.12.2023Франция - Лига 110-й турМарсель3 : 0
03.12.2023Франция - Лига 114-й турМарсель2 : 0

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