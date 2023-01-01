Монпелье - Марсель 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Марсель, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Марсель
Марсель
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|14
|зщ
|Максим Эстеве
|12
|пз
|Жордан Ферри
|22
|пз
|Халил Файад
|11
|пз
|Тежи Саванье
|13
|пз
|Жорис Шотар
|23
|нп
|Келвин Йебоа
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|27
|пз
|Жордан Верету
|22
|пз
|Пап Гейе
|11
|пз
|Амин Арит
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|9
|нп
|Витор Оливейра
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|31.03.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|02.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 0
|29.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 3
|10.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 3
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 1
|21.09.2019
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0
|04.11.2018
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 1
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа B. 6-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 4
|06.12.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0