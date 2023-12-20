Реймс - Гавр 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Гавр, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Гавр
Гавр
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|4
|зщ
|Максим Бузи
|14
|пз
|Реда Хадра
|21
|пз
|Азор Матусива
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
|17
|нп
|Кэито Накамура
|30
|вр
|Артур Десма
|7
|зщ
|Лоик Него
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|8
|пз
|Ясин Кехта
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|9
|нп
|Мохамед Байо
|10
|нп
|Набиль Алиуи
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Лука Элснер
История личных встреч
|30.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 32-й тур
|0 : 1
|06.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 14-й тур
|0 : 0
|31.03.2017
|Франция - Лига 2
|31-й тур
|1 : 1
|28.10.2016
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|1 : 0
|09.08.2016
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 5
|16.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|01.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|16.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
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Хоть некоторые европейские лиги постепенно и уходят на зимние каникулы, довольно много россиян продолжают выступления за свои клубы.Головин пропустил матч из-за дисквалификации, Кузяев остался в запасе во второй раз за сезон Миранчук восхитил в Италии, а Бакаев впервые забил. Как россияне отыграли тур за рубежом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Лиги 1: «Реймс» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.