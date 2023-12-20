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Реймс - Гавр 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Реймс
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Гавр, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Гавр
Гавр
94ФранцияврЙеванн Диуф
2КениязщДжозеф Окуму
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
25БельгиязщТибо де Смет
4БельгиязщМаксим Бузи
14ГерманияпзРеда Хадра
21НидерландыпзАзор Матусива
10МальтапзТедди Теума
7ЯпониянпДзюня Ито
9ДаниянпМохаммед Дарами
17ЯпониянпКэито Накамура
30ФранцияврАртур Десма
7ВенгриязщЛоик Него
93СенегалзщАруна Санганте
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
27ФранциязщКристофер Опери
8МароккопзЯсин Кехта
14РоссияпзДалер Кузяев
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
9ГвинеянпМохамед Байо
10ФранциянпНабиль Алиуи
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
30.04.2018Франция - Лига 2Лига 2. 32-й турРеймс0 : 1Гавр
06.11.2017Франция - Лига 2Лига 2. 14-й турГавр0 : 0Реймс
31.03.2017Франция - Лига 231-й турГавр1 : 1Реймс
28.10.2016Франция - Лига 213-й турРеймс1 : 0Гавр
09.08.2016Франция - Кубок лиги1-й раундРеймс2 : 5Гавр
16.12.2023Франция - Лига 116-й тур2 : 0Реймс
10.12.2023Франция - Лига 115-й тур2 : 1Реймс
01.12.2023Франция - Лига 114-й турРеймс2 : 1
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур3 : 1Реймс
11.11.2023Франция - Лига 112-й турРеймс0 : 3
16.12.2023Франция - Лига 116-й турГавр3 : 1
10.12.2023Франция - Лига 115-й тур2 : 1Гавр
03.12.2023Франция - Лига 114-й турГавр0 : 2
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур0 : 0Гавр
11.11.2023Франция - Лига 112-й турГавр0 : 0
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Хоть некоторые европейские лиги постепенно и уходят на зимние каникулы, довольно много россиян продолжают выступления за свои клубы.Головин пропустил матч из-за дисквалификации, Кузяев остался в запасе во второй раз за сезон Миранчук восхитил в Италии, а Бакаев впервые забил. Как россияне отыграли тур за рубежом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Лиги 1: «Реймс» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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