Ницца - Ланс 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ланс, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Ланс
Ланс
|1
|вр
|Марцин Булка
|77
|вр
|Тедди Бульхенди
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|15
|пз
|Ромен Перро
|11
|пз
|Морган Сансон
|27
|нп
|Алиу Бальде
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|29
|нп
|Эванн Гессан
|7
|нп
|Жереми Бога
|30
|вр
|Брис Самба
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|21
|зщ
|Массадио Айдара
|14
|зщ
|Факундо Медина
|2
|пз
|Рубен Агилар
|6
|пз
|Салис Самед
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|22
|нп
|Уэсли Саид
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Франк Эз
История личных встреч
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 0
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|16.05.2015
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|19.12.2014
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
|05.03.2011
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|23.10.2010
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|16.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|10.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|16.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|2 : 1
|08.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 2
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|6 : 0