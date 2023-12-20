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Ницца - Ланс 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Ницца
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ланс, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Ланс
Ланс
1ПольшаврМарцин Булка
77АлжирврТедди Бульхенди
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
15ФранцияпзРомен Перро
11ФранцияпзМорган Сансон
27СенегалнпАлиу Бальде
24ФранциянпГаэтан Лаборде
29ФранциянпЭванн Гессан
7Кот-д'ИвуарнпЖереми Бога
30ФранцияврБрис Самба
25УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
21МализщМассадио Айдара
14АргентиназщФакундо Медина
2ФранцияпзРубен Агилар
6ГанапзСалис Самед
23ФранцияпзНейл Эль-Айнауи
29ПольшапзПшемыслав Франковски
28ФранцияпзАдриен Томассон
11ФранцияпзАнжело Фюльжини
22ФранциянпУэсли Саид
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
01.02.2023Франция - Лига 121-й турЛанс0 : 1Ницца
29.12.2022Франция - Лига 116-й турНицца0 : 0Ланс
10.04.2022Франция - Лига 131-й турЛанс3 : 0Ницца
22.12.2021Франция - Лига 119-й турНицца2 : 1Ланс
23.01.2021Франция - Лига 121-й турЛанс0 : 1Ницца
23.08.2020Франция - Лига 11-й турНицца2 : 1Ланс
16.05.2015Франция - Лига 137-й турНицца2 : 1Ланс
19.12.2014Франция - Лига 119-й турЛанс2 : 0Ницца
05.03.2011Франция - Лига 126-й турНицца0 : 0Ланс
23.10.2010Франция - Лига 110-й турЛанс1 : 0Ницца
16.12.2023Франция - Лига 116-й тур3 : 1Ницца
10.12.2023Франция - Лига 115-й турНицца2 : 1
02.12.2023Франция - Лига 114-й тур1 : 0Ницца
26.11.2023Франция - Лига 113-й турНицца1 : 0
10.11.2023Франция - Лига 112-й тур0 : 0Ницца
16.12.2023Франция - Лига 116-й турЛанс2 : 0
12.12.2023Лига чемпионовГруппа B. 6-й турЛанс2 : 1
08.12.2023Франция - Лига 115-й тур0 : 0Ланс
02.12.2023Франция - Лига 114-й турЛанс3 : 2
29.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 5-й тур6 : 0Ланс

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