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Клермон - Ренн 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Клермон
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Ренн, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Ренн
Ренн
99ФранцияврМори Дио
36ГаназщАлиду Сейду
17ФранциязщАнди Пельмар
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
2АлжирзщМехди Зеффан
3БразилиязщНето Боржес
12ФранцияпзМаксим Гоналон
6МалипзХабиб Кейта
10АвстрияпзМухаммед Чам Сарачевич
11ГабоннпДжим Аллевина
23ЯмайканпШамар Николсон
30ФранцияврСтив Манданда
3ФранциязщАдриен Трюффер
17ФранциязщГела Дуэ
5БельгиязщАртур Теате
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
11ФранцияпзЛюдовик Блас
16ФранцияпзЖануэль Белосьян
21СербияпзНеманья Матич
10ФранциянпАмин Гуири
9ФранциянпАрно Калимуэндо
7ФранциянпМартен Терье
Главные тренеры
ФранцияПаскаль Гастьен
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
19.02.2023Франция - Лига 124-й турРенн2 : 0Клермон
11.01.2023Франция - Лига 118-й турКлермон2 : 1Ренн
23.01.2022Франция - Лига 122-й турКлермон2 : 1Ренн
22.09.2021Франция - Лига 17-й турРенн6 : 0Клермон
17.12.2023Франция - Лига 116-й тур2 : 1Клермон
10.12.2023Франция - Лига 115-й турКлермон0 : 0
03.12.2023Франция - Лига 114-й тур3 : 0Клермон
29.11.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 1Клермон
25.11.2023Франция - Лига 113-й турКлермон0 : 3
17.12.2023Франция - Лига 116-й тур0 : 0Ренн
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа F. 6-й турРенн2 : 3
09.12.2023Франция - Лига 115-й турРенн1 : 2
03.12.2023Франция - Лига 114-й тур2 : 0Ренн
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа F. 5-й тур0 : 3Ренн

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