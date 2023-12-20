Клермон - Ренн 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Ренн, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Ренн
Ренн
|99
|вр
|Мори Дио
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|5
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|3
|зщ
|Нето Боржес
|12
|пз
|Максим Гоналон
|6
|пз
|Хабиб Кейта
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|11
|нп
|Джим Аллевина
|23
|нп
|Шамар Николсон
|30
|вр
|Стив Манданда
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|17
|зщ
|Гела Дуэ
|5
|зщ
|Артур Теате
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|11
|пз
|Людовик Блас
|16
|пз
|Жануэль Белосьян
|21
|пз
|Неманья Матич
|10
|нп
|Амин Гуири
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|7
|нп
|Мартен Терье
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Бруно Женезио
История личных встреч
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|6 : 0
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 1
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|29.11.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 3
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа F. 6-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|0 : 3