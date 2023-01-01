Страсбург - Лилль 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лилль, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лилль
Лилль
|1
|вр
|Матц Селс
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|5
|зщ
|Лука Перрен
|13
|зщ
|Сайду Соу
|28
|зщ
|Марвен Сеная
|18
|зщ
|Джуниор Мванга
|27
|пз
|Ибраима Сиссоко
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|23
|нп
|Габриэл Анжело
|9
|нп
|Кевин Гамейро
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Анхель Гомес
|12
|пз
|Юсуф Языджи
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|14.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|22.02.2019
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.11.2018
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|07.12.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|01.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа A. 6-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 5-й тур
|0 : 2