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Страсбург - Лилль 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Страсбург
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лилль, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лилль
Лилль
1БельгияврМатц Селс
2ФранциязщФредерик Жильбер
5ФранциязщЛука Перрен
13ГвинеязщСайду Соу
28ФранциязщМарвен Сеная
18ФранциязщДжуниор Мванга
27ФранцияпзИбраима Сиссоко
19ФранцияпзХабиб Диарра
23БразилиянпГабриэл Анжело
9ФранциянпКевин Гамейро
10НидерландынпЭмануэль Эмега
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
15ФранциязщЛени Йоро
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
6АлжирпзНабиль Бенталеб
21ФранцияпзБенжамен Андре
8АнглияпзАнхель Гомес
12ТурцияпзЮсуф Языджи
23КосовонпЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
12.02.2023Франция - Лига 123-й турЛилль2 : 0Страсбург
14.10.2022Франция - Лига 111-й турСтрасбург0 : 3Лилль
24.04.2022Франция - Лига 134-й турЛилль1 : 0Страсбург
25.09.2021Франция - Лига 18-й турСтрасбург1 : 2Лилль
28.02.2021Франция - Лига 127-й турЛилль1 : 1Страсбург
04.10.2020Франция - Лига 16-й турСтрасбург0 : 3Лилль
01.02.2020Франция - Лига 122-й турСтрасбург1 : 2Лилль
25.09.2019Франция - Лига 17-й турЛилль2 : 0Страсбург
22.02.2019Франция - Лига 126-й турСтрасбург1 : 1Лилль
09.11.2018Франция - Лига 113-й турЛилль0 : 0Страсбург
17.12.2023Франция - Лига 116-й тур1 : 2Страсбург
10.12.2023Франция - Лига 115-й турСтрасбург2 : 1
07.12.2023Франция - Лига 112-й тур1 : 1Страсбург
01.12.2023Франция - Лига 114-й тур2 : 1Страсбург
25.11.2023Франция - Лига 113-й турСтрасбург1 : 1
17.12.2023Франция - Лига 116-й турЛилль1 : 1
14.12.2023Лига конференцийГруппа A. 6-й турЛилль3 : 0
10.12.2023Франция - Лига 115-й тур0 : 0Лилль
03.12.2023Франция - Лига 114-й турЛилль2 : 0
30.11.2023Лига конференцийГруппа A. 5-й тур0 : 2Лилль

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