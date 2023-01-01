00:52 ()
Свернуть список

Тулуза - Монако 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Тулуза
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Монако, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Монако
Монако
50ФранцияврГийом Ресте
13ФранциязщКристиан Мависса Элеби
6Кабо-ВердезщЛоган Кошта
2ДаниязщРасмус Николайсен
17ЧилизщГабриэль Суасо
11ИспанияпзСесар Хелаберт
4НидерландыпзСтейн Спирингс
5АвстралияпзДенис Генро
19КамеруннпФранк Магри
9НидерландынпТейс Даллинга
10НидерландынпИбраим Сиссоко
16ШвейцарияврФилипп Кён
2Бразилиязщ Вандерсон
3ЧилизщГильермо Марипан
22ГаназщМохаммед Салису
17РоссияпзАлександр Головин
19ФранцияпзЮссуф Фофана
4МалипзМохамед Камара
29СШАнпФоларин Балогун
27СенегалнпКрепен Дьятта
14СенегалнпИсмаил Якобс
18ЯпониянпТакуми Минамино
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
03.06.2023Франция - Лига 138-й турМонако1 : 2Тулуза
06.11.2022Франция - Лига 114-й турТулуза0 : 2Монако
04.12.2019Франция - Лига 116-й турТулуза1 : 2Монако
02.02.2019Франция - Лига 123-й турМонако2 : 1Тулуза
15.09.2018Франция - Лига 15-й турТулуза1 : 1Монако
24.02.2018Франция - Лига 127-й турТулуза3 : 3Монако
04.08.2017Франция - Лига 11-й турМонако3 : 2Тулуза
29.04.2017Франция - Лига 135-й турМонако3 : 1Тулуза
14.10.2016Франция - Лига 19-й турТулуза3 : 1Монако
24.01.2016Франция - Лига 122-й турМонако4 : 0Тулуза
17.12.2023Франция - Лига 116-й турТулуза0 : 0
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа E. 6-й тур1 : 2Тулуза
10.12.2023Франция - Лига 115-й тур3 : 0Тулуза
03.12.2023Франция - Лига 114-й турТулуза1 : 1
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа E. 5-й турТулуза0 : 0
15.12.2023Франция - Лига 116-й турМонако0 : 1
09.12.2023Франция - Лига 115-й тур1 : 2Монако
03.12.2023Франция - Лига 114-й турМонако2 : 0
24.11.2023Франция - Лига 113-й тур5 : 2Монако
11.11.2023Франция - Лига 112-й тур0 : 0Монако
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Хоть некоторые европейские лиги постепенно и уходят на зимние каникулы, довольно много россиян продолжают выступления за свои клубы.Головин пропустил матч из-за дисквалификации, Кузяев остался в запасе во второй раз за сезон Миранчук восхитил в Италии, а Бакаев впервые забил. Как россияне отыграли тур за рубежом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Лиги 1: «Тулуза» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close