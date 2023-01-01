Тулуза - Монако 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Монако, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Монако
Монако
|50
|вр
|Гийом Ресте
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|11
|пз
|Сесар Хелаберт
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|5
|пз
|Денис Генро
|19
|нп
|Франк Магри
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|10
|нп
|Ибраим Сиссоко
|16
|вр
|Филипп Кён
|2
|зщ
|Вандерсон
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|17
|пз
|Александр Головин
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|4
|пз
|Мохамед Камара
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|18
|нп
|Такуми Минамино
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|15.09.2018
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|3 : 3
|04.08.2017
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|29.04.2017
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|14.10.2016
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|24.01.2016
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|4 : 0
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа E. 6-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0
|15.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
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Хоть некоторые европейские лиги постепенно и уходят на зимние каникулы, довольно много россиян продолжают выступления за свои клубы.Головин пропустил матч из-за дисквалификации, Кузяев остался в запасе во второй раз за сезон Миранчук восхитил в Италии, а Бакаев впервые забил. Как россияне отыграли тур за рубежом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Лиги 1: «Тулуза» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.