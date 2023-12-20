Лион - Нант 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Нант, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Нант
Нант
|1
|вр
|Антони Лопеш
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|5
|зщ
|Деян Ловрен
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|1
|вр
|Альбан Лафон
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|6
|пз
|Дуглас
|25
|пз
|Флоран Молле
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|27
|нп
|Мозес Саймон
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Пьер Аритуи
История личных встреч
|05.04.2023
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|17.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 2
|27.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 1
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 0
|18.01.2020
|Кубок Франции
|1/16 финала
|3 : 4
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|12.04.2019
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|15.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|06.12.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1