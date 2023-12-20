00:52 ()
Свернуть список

Лион - Нант 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Лион
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Нант, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Нант
Нант
1ПортугалияврАнтони Лопеш
12ИрландиязщДжейк О'Брайен
5ХорватиязщДеян Ловрен
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
22АнголазщКлинтон Мата
3АргентиназщНиколас Тальяфико
6ФранцияпзМаксанс Какере
8ФранцияпзКорентин Толиссо
37ГанапзЭрнест Нуама
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
1ФранцияврАльбан Лафон
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
29ФранцияпзКентен Мерлен
17ФранцияпзМусса Сиссоко
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
6Бразилияпз Дуглас
25ФранцияпзФлоран Молле
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
27НигериянпМозес Саймон
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ФранцияПьер Аритуи
История личных встреч
05.04.2023Кубок Франции1/2 финалаНант1 : 0Лион
17.03.2023Франция - Лига 128-й турЛион1 : 1Нант
11.01.2023Франция - Лига 118-й турНант0 : 0Лион
14.05.2022Франция - Лига 137-й турЛион3 : 2Нант
27.08.2021Франция - Лига 14-й турНант0 : 1Лион
18.04.2021Франция - Лига 133-й турНант1 : 2Лион
23.12.2020Франция - Лига 117-й турЛион3 : 0Нант
18.01.2020Кубок Франции1/16 финалаНант3 : 4Лион
28.09.2019Франция - Лига 18-й турЛион0 : 1Нант
12.04.2019Франция - Лига 132-й турНант2 : 1Лион
15.12.2023Франция - Лига 116-й тур0 : 1Лион
10.12.2023Франция - Лига 115-й турЛион3 : 0
06.12.2023Франция - Лига 110-й тур3 : 0Лион
02.12.2023Франция - Лига 114-й тур3 : 2Лион
26.11.2023Франция - Лига 113-й турЛион0 : 2
17.12.2023Франция - Лига 116-й турНант0 : 2
09.12.2023Франция - Лига 115-й тур2 : 1Нант
02.12.2023Франция - Лига 114-й турНант1 : 0
26.11.2023Франция - Лига 113-й турНант0 : 0
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур3 : 1Нант

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close