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Унион - Кёльн 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
20 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Унион
Кёльн

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Кёльн, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Кёльн
Кёльн
1ДанияврФредерик Рённов
18ХорватиязщЙосип Юранович
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
26ФранциязщЖером Руссийон
8ГерманияпзРани Хедира
19ГерманияпзЯник Хаберер
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
10ГерманиянпКевин Фолланд
27НидерландынпШеральдо Бекер
17ГерманиянпКевин Бехренс
1ГерманияврМарвин Швебе
18ДаниязщРасмус Карстенсен
4ГерманиязщТимо Хюберс
15ГерманиязщЛука Килиан
3ГерманиязщДоминик Хайнц
6ГерманияпзЭрик Мартель
7АвстрияпзДеян Любичич
29ГерманиянпЯн Тильман
11АвстриянпФлориан Кайнц
37ГерманиянпЛинтон Майна
27ГерманиянпДейви Зельке
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турУнион0 : 0Кёльн
11.09.2022Германия - Бундеслига6-й турКёльн0 : 1Унион
01.04.2022Германия - Бундеслига28-й турУнион1 : 0Кёльн
07.11.2021Германия - Бундеслига11-й турКёльн2 : 2Унион
13.03.2021Германия - Бундеслига25-й турУнион2 : 1Кёльн
22.11.2020Германия - Бундеслига8-й турКёльн1 : 2Унион
13.06.2020Германия - Бундеслига31-й турКёльн1 : 2Унион
08.12.2019Германия - Бундеслига14-й турУнион2 : 0Кёльн
31.01.2019Германия - Вторая Бундеслига19-й турУнион2 : 0Кёльн
13.08.2018Германия - Вторая Бундеслига2-й турКёльн1 : 1Унион
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й тур3 : 0Унион
12.12.2023Лига чемпионовГруппа C. 6-й турУнион2 : 3
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турУнион3 : 1
29.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 5-й тур1 : 1Унион
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турУнион1 : 1
17.12.2023Германия - Бундеслига15-й тур2 : 0Кёльн
10.12.2023Германия - Бундеслига14-й турКёльн0 : 0
01.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур0 : 1Кёльн
24.11.2023Германия - Бундеслига12-й турКёльн0 : 1
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур1 : 1Кёльн

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