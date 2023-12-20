Унион - Кёльн 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
20 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Кёльн, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|26
|зщ
|Жером Руссийон
|8
|пз
|Рани Хедира
|19
|пз
|Яник Хаберер
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|1
|вр
|Марвин Швебе
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|15
|зщ
|Лука Килиан
|3
|зщ
|Доминик Хайнц
|6
|пз
|Эрик Мартель
|7
|пз
|Деян Любичич
|29
|нп
|Ян Тильман
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|37
|нп
|Линтон Майна
|27
|нп
|Дейви Зельке
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|01.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|22.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|08.12.2019
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|31.01.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|13.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|01.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|24.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1