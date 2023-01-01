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Хайденхайм - Фрайбург 20 Декабря прямая трансляция

20 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Хайденхайм
Фрайбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Фрайбург, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Фрайбург
Фрайбург
1ГерманияврКевин Мюллер
2ГерманиязщМарнон Буш
6ГерманиязщПатрик Майнка
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
5ГерманияпзБенедикт Гимбер
3ГерманияпзЯн Шёппнер
33СШАпзЛеннард Мэлони
8ГерманиянпЭрен Динкчи
18ГерманиянпМарвин Пирингер
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
10ГерманиянпТим Кляйндинст
1ГерманияврНоа Атуболу
25ФранциязщКильянн Сильдийя
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
5ГерманиязщМануэль Гульде
33ФранциязщЖорди Макенго
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
34ГерманияпзМерлин Рёль
42ЯпониянпРицу Доан
32ИталиянпВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
08.05.2016Германия - Вторая Бундеслига33-й турФрайбург2 : 0Хайденхайм
27.11.2015Германия - Вторая Бундеслига16-й турХайденхайм1 : 2Фрайбург
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й тур0 : 1Хайденхайм
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турХайденхайм3 : 2
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур2 : 1Хайденхайм
26.11.2023Германия - Бундеслига12-й турХайденхайм0 : 0
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 2Хайденхайм
17.12.2023Германия - Бундеслига15-й турФрайбург2 : 0
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа A. 6-й тур2 : 0Фрайбург
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й тур0 : 1Фрайбург
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур0 : 1Фрайбург
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа A. 5-й турФрайбург5 : 0

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