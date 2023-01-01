Хайденхайм - Фрайбург 20 Декабря прямая трансляция
20 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Фрайбург, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|08.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|27.11.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа A. 6-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|5 : 0