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Штутгарт - Аугсбург 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
20 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Штутгарт
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Аугсбург, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
2ГерманиязщВальдемар Антон
23ФранциязщДан-Аксель Загаду
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
8ФранцияпзЭнцо Мийо
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
27ГерманиянпКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ГерманияврФинн Дамен
43ШвейцариязщКевин Мбабу
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
8ГерманияпзЭльвис Реджбечай
30ГерманияпзНиклас Дорш
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
16ШвейцариянпРубен Варгас
21ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияЭнрико Масен
История личных встреч
21.04.2023Германия - Бундеслига29-й турАугсбург1 : 1Штутгарт
29.10.2022Германия - Бундеслига12-й турШтутгарт2 : 1Аугсбург
19.03.2022Германия - Бундеслига27-й турШтутгарт3 : 2Аугсбург
31.10.2021Германия - Бундеслига10-й турАугсбург4 : 1Штутгарт
07.05.2021Германия - Бундеслига32-й турШтутгарт2 : 1Аугсбург
10.01.2021Германия - Бундеслига15-й турАугсбург1 : 4Штутгарт
20.04.2019Германия - Бундеслига30-й турАугсбург6 : 0Штутгарт
01.12.2018Германия - Бундеслига13-й турШтутгарт1 : 0Аугсбург
18.02.2018Германия - Бундеслига23-й турАугсбург0 : 1Штутгарт
23.09.2017Германия - Бундеслига6-й турШтутгарт0 : 0Аугсбург
17.12.2023Германия - Бундеслига15-й тур3 : 0Штутгарт
10.12.2023Германия - Бундеслига14-й турШтутгарт1 : 1
06.12.2023Кубок Германии1/8 финалаШтутгарт2 : 0
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турШтутгарт2 : 0
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур1 : 2Штутгарт
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й турАугсбург1 : 1
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й тур2 : 0Аугсбург
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й турАугсбург2 : 1
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур1 : 1Аугсбург
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турАугсбург1 : 1

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