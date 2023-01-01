Штутгарт - Аугсбург 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
20 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Аугсбург, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Финн Дамен
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|30
|пз
|Никлас Дорш
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Энрико Масен
История личных встреч
|21.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|31.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|4 : 1
|07.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|10.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 4
|20.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|6 : 0
|01.12.2018
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|18.02.2018
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 1
|23.09.2017
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1