Вольфсбург - Бавария 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
20 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Бавария, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|20
|зщ
|Ридле Баку
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|6
|пз
|Астер Вранкс
|31
|пз
|Янник Герардт
|19
|пз
|Ловро Майер
|23
|нп
|Йонас Винд
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|нп
|Лерой Зане
|25
|нп
|Томас Мюллер
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Томас Тухель
История личных встреч
|05.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 4
|14.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|17.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|4 : 0
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|6 : 0
|20.10.2018
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
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В топ-лигах Европы прошёл достаточно большой отрезок сезона. С помощью суперкомпьютера от Opta мы оценили шансы команд за золото в лучших европейских лигах.Машина не верит в провал «Баварии» и исключает интригу в Италии и Франции «Реал» — вне конкуренции, а «Сити» отдаст титул? Суперкомпьютер назвал фаворитов топ-лиг 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Вольфсбург». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.