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Вольфсбург - Бавария 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
20 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Вольфсбург
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Бавария, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Бавария
Мюнхен
1БельгияврКоэн Кастельс
3БельгиязщСебастиан Борнау
25ГерманиязщМоритц Йенц
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
20ГерманиязщРидле Баку
21ДаниязщЙоаким Мехле
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
6БельгияпзАстер Вранкс
31ГерманияпзЯнник Герардт
19ХорватияпзЛовро Майер
23ДаниянпЙонас Винд
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
42ГерманияпзДжамал Мусиала
27АвстрияпзКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
10ГерманиянпЛерой Зане
25ГерманиянпТомас Мюллер
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
05.02.2023Германия - Бундеслига19-й турВольфсбург2 : 4Бавария
14.08.2022Германия - Бундеслига2-й турБавария2 : 0Вольфсбург
14.05.2022Германия - Бундеслига34-й турВольфсбург2 : 2Бавария
17.12.2021Германия - Бундеслига17-й турБавария4 : 0Вольфсбург
17.04.2021Германия - Бундеслига29-й турВольфсбург2 : 3Бавария
16.12.2020Германия - Бундеслига12-й турБавария2 : 1Вольфсбург
27.06.2020Германия - Бундеслига34-й турВольфсбург0 : 4Бавария
21.12.2019Германия - Бундеслига17-й турБавария2 : 0Вольфсбург
09.03.2019Германия - Бундеслига25-й турБавария6 : 0Вольфсбург
20.10.2018Германия - Бундеслига8-й турВольфсбург1 : 3Бавария
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й тур0 : 1Вольфсбург
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турВольфсбург0 : 1
05.12.2023Кубок Германии1/8 финала1 : 0 ДВВольфсбург
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур3 : 1Вольфсбург
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турВольфсбург2 : 1
17.12.2023Германия - Бундеслига15-й турБавария3 : 0
12.12.2023Лига чемпионовГруппа A. 6-й тур0 : 1Бавария
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й тур5 : 1Бавария
29.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 5-й турБавария0 : 0
24.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур0 : 1Бавария
Текстовая трансляция
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В топ-лигах Европы прошёл достаточно большой отрезок сезона. С помощью суперкомпьютера от Opta мы оценили шансы команд за золото в лучших европейских лигах.Машина не верит в провал «Баварии» и исключает интригу в Италии и Франции «Реал» — вне конкуренции, а «Сити» отдаст титул? Суперкомпьютер назвал фаворитов топ-лиг 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Вольфсбург». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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