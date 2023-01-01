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Айнтрахт Ф - Боруссия М 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
20 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Айнтрахт Ф
Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия М, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ГерманияврКевин Трапп
24ПортугалиязщАурелио Бута
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3ЭквадорзщВильям Пачо
15ТуниспзЭллиес Скири
16ШвецияпзХуго Ларссон
36ГерманияпзАнсгар Кнауфф
26ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
8АлжирнпФарес Шаиби
7ЕгипетнпОмар Мармуш
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
30ШвейцариязщНико Эльведи
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
20ГерманиязщЛука Нец
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
27ГерманияпзРокко Райц
17ФранцияпзМану Коне
9ФранциянпФранк Онора
25ГерманиянпРобин Хак
14ФранциянпАлассан Плеа
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
15.04.2023Германия - Бундеслига28-й турАйнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБоруссия М1 : 3Айнтрахт Ф
08.05.2022Германия - Бундеслига33-й турАйнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турБоруссия М2 : 3Айнтрахт Ф
17.04.2021Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М4 : 0Айнтрахт Ф
15.12.2020Германия - Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф3 : 3Боруссия М
16.05.2020Германия - Бундеслига26-й турАйнтрахт Ф1 : 3Боруссия М
27.10.2019Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М4 : 2Айнтрахт Ф
17.02.2019Германия - Бундеслига22-й турАйнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
26.09.2018Германия - Бундеслига5-й турБоруссия М3 : 1Айнтрахт Ф
17.12.2023Германия - Бундеслига15-й тур3 : 0Айнтрахт Ф
14.12.2023Лига конференцийГруппа G. 6-й тур2 : 0Айнтрахт Ф
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турАйнтрахт Ф5 : 1
06.12.2023Кубок Германии1/8 финала2 : 0Айнтрахт Ф
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
15.12.2023Германия - Бундеслига15-й турБоруссия М2 : 2
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й тур3 : 1Боруссия М
05.12.2023Кубок Германии1/8 финалаБоруссия М1 : 0 ДВ
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турБоруссия М2 : 1
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур4 : 2Боруссия М

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