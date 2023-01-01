Айнтрахт Ф - Боруссия М 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
20 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия М, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Кевин Трапп
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|зщ
|Лука Нец
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|27
|пз
|Рокко Райц
|17
|пз
|Ману Коне
|9
|нп
|Франк Онора
|25
|нп
|Робин Хак
|14
|нп
|Алассан Плеа
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|3 : 3
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|27.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 2
|17.02.2019
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|26.09.2018
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа G. 6-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|15.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2