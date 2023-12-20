Байер - Бохум 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
20 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бохум, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Мануэль Риман
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|14
|зщ
|Тим Эрман
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Бернардо
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|19
|пз
|Матуш Беро
|11
|нп
|Такума Асано
|9
|нп
|Гонсало Пасьенса
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Томас Леч
История личных встреч
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|06.02.2010
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|29.08.2009
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|08.03.2009
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|27.09.2008
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 3
|02.03.2008
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|15.09.2007
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа H. 6-й тур
|5 : 1
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|08.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1