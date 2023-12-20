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Байер - Бохум 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
20 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Байер
Бохум

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бохум, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Бохум
Бохум
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ГерманияпзРоберт Андрих
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманиянпЙонас Хофман
22НигериянпВиктор Бонифасе
1ГерманияврМануэль Риман
2Коста-РиказщКристиан Гамбоа
14ГерманиязщТим Эрман
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
5Бразилиязщ Бернардо
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
19СловакияпзМатуш Беро
11ЯпониянпТакума Асано
9ПортугалиянпГонсало Пасьенса
22ГананпКристофер Антви-Адджей
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияТомас Леч
История личных встреч
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турБохум3 : 0Байер
25.01.2023Германия - Бундеслига17-й турБайер2 : 0Бохум
10.04.2022Германия - Бундеслига29-й турБохум0 : 0Байер
20.11.2021Германия - Бундеслига12-й турБайер1 : 0Бохум
06.02.2010Германия - Бундеслига21-й турБохум1 : 1Байер
29.08.2009Германия - Бундеслига4-й турБайер2 : 1Бохум
08.03.2009Германия - Бундеслига23-й турБайер1 : 1Бохум
27.09.2008Германия - Бундеслига6-й турБохум2 : 3Байер
02.03.2008Германия - Бундеслига22-й турБохум2 : 0Байер
15.09.2007Германия - Бундеслига5-й турБайер2 : 0Бохум
17.12.2023Германия - Бундеслига15-й турБайер3 : 0
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа H. 6-й турБайер5 : 1
10.12.2023Германия - Бундеслига14-й тур1 : 1Байер
06.12.2023Кубок Германии1/8 финалаБайер3 : 1
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й турБайер1 : 1
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й турБохум3 : 0
08.12.2023Германия - Бундеслига14-й тур3 : 1Бохум
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турБохум3 : 1
26.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур0 : 0Бохум
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБохум1 : 1

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