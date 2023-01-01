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Интер - Болонья 20 Декабря прямая трансляция

20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Интер М
Болонья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Болонья, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Интер М2 : 2Болонья
26.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Болонья1 : 0Интер М
09.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Интер М6 : 1Болонья
27.04.2022 Италия - Серия А 20-й тур Болонья2 : 1Интер М
18.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Интер М6 : 1Болонья
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Болонья0 : 1Интер М
05.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Интер М3 : 1Болонья
05.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Интер М1 : 2Болонья
02.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Болонья1 : 2Интер М
03.02.2019 Италия - Серия А 22-й тур Интер М0 : 1Болонья
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур 0 : 2Интер М
12.12.2023 Лига чемпионов Группа D. 6-й тур Интер М0 : 0
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Интер М4 : 0
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 0 : 3Интер М
29.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур 3 : 3Интер М
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Болонья2 : 0
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 1 : 2Болонья
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 1 : 1Болонья
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Болонья2 : 0
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 1Болонья

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