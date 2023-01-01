Интер - Болонья 20 Декабря прямая трансляция
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Болонья, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|26.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|6 : 1
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|6 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 1
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|3 : 3
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1