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Ливерпуль - Вест Хэм 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ливерпуль3 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Ливерпуль
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Ливерпуль
31.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Ливерпуль
31.10.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ливерпуль2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.02.2020 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ливерпуль3 : 2Вест Хэм Юнайтед
29.01.2020 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Ливерпуль
04.02.2019 Англия - Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Ливерпуль
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль0 : 0
14.12.2023 Лига Европы Группа E. 6-й тур 2 : 1Ливерпуль
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Ливерпуль
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 0 : 2Ливерпуль
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль4 : 3
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0
14.12.2023 Лига Европы Группа A. 6-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 5 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
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