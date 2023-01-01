Ливерпуль - Вест Хэм 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
20 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 3
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|24.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|29.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|04.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа E. 6-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа A. 6-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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