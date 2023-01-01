Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерз 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
20 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Джон Торторелла
История личных встреч
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 ОТ
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 0
|26.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|04.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|14.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|09.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|29.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4