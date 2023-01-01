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Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерз 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
20 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
Канада Линди Рафф
США Джон Торторелла
История личных встреч
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз2 : 3 ОТНью-Джерси Дэвилз
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз6 : 0Филадельфия Флайерз
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз7 : 0Филадельфия Флайерз
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2Филадельфия Флайерз
04.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3Нью-Джерси Дэвилз
14.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 1Нью-Джерси Дэвилз
09.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 0Филадельфия Флайерз
29.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 2Филадельфия Флайерз
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 5
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 ОТ
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 0
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3 Б
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Филадельфия Флайерз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Филадельфия Флайерз

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