Каролина Харрикейнз - Вегас Голден Найтс 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
20 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|02.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|09.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|02.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|04.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|22.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|13.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6