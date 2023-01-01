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Каролина Харрикейнз - Вегас Голден Найтс 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
20 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз0 : 4Вегас Голден Найтс
02.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2Каролина Харрикейнз
26.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 3 ОТВегас Голден Найтс
17.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 4Каролина Харрикейнз
09.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 6 БКаролина Харрикейнз
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4Вегас Голден Найтс
02.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 2Вегас Голден Найтс
04.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 0Каролина Харрикейнз
22.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 5Вегас Голден Найтс
13.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3 БКаролина Харрикейнз
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2 Б
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 6 ОТ
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Каролина Харрикейнз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Каролина Харрикейнз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Каролина Харрикейнз
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 3
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 5
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 ОТ
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 Б
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Вегас Голден Найтс

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