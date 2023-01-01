Бостон Брюинз - Миннесота Уайлд 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
20 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Миннесота Уайлд, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Джон Хайнс
История личных встреч
|18.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|24.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|05.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|09.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|26.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|07.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3