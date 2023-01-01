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Бостон Брюинз - Миннесота Уайлд 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
20 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Миннесота Уайлд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Миннесота Уайлд, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
США Джон Хайнс
История личных встреч
18.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 5Бостон Брюинз
22.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3 ОТМиннесота Уайлд
17.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 2Бостон Брюинз
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3Миннесота Уайлд
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 6Бостон Брюинз
24.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 4 ОТМиннесота Уайлд
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд0 : 3Бостон Брюинз
09.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 0Миннесота Уайлд
26.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 2 ОТБостон Брюинз
07.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 3Миннесота Уайлд
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТ
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ББостон Брюинз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТБостон Брюинз
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 3
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 3
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Миннесота Уайлд
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1 Б
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 Б
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Миннесота Уайлд
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Миннесота Уайлд

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