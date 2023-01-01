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Торонто Мэйпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
20 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Нью-Йорк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 7Торонто Мэйпл Лифс
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
26.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Торонто Мэйпл Лифс
20.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 3Торонто Мэйпл Лифс
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
19.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
06.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Торонто Мэйпл Лифс
29.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 5 ОТНью-Йорк Рейнджерс
21.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 6Торонто Мэйпл Лифс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 0
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 6 ОТ
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 7Торонто Мэйпл Лифс
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 0
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 7Торонто Мэйпл Лифс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс

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