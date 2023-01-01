Торонто Мэйпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
20 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|26.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|19.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|06.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|21.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0