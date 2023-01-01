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Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
20 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Рик Токкет
История личных встреч
01.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 2Нэшвилл Предаторз
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Ванкувер Кэнакс
07.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 3 БНэшвилл Предаторз
22.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 4 БВанкувер Кэнакс
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 БНэшвилл Предаторз
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2Ванкувер Кэнакс
19.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 3Ванкувер Кэнакс
06.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3Нэшвилл Предаторз
11.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Нэшвилл Предаторз
22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 6Ванкувер Кэнакс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 1
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТНэшвилл Предаторз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нэшвилл Предаторз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нэшвилл Предаторз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Ванкувер Кэнакс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БВанкувер Кэнакс
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 0
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 1
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 3

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