Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
20 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Рик Токкет
История личных встреч
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|07.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|22.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|11.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|22.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3