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Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерз 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
20 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
Канада Лэйн Ламберт
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
06.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2Нью-Йорк Айлендерс
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 0Эдмонтон Ойлерз
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
09.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 5Эдмонтон Ойлерз
22.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
17.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Эдмонтон Ойлерз
09.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 1 БНью-Йорк Айлендерс
08.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 Б
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3 ОТ
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТ
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 5
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 7
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3

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