Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерз 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
20 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Лэйн Ламберт
|Крис Ноблох
История личных встреч
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|12.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|09.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|08.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3