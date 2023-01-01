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Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
20 Декабря 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Тодд Маклеллан
История личных встреч
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
12.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3Сан-Хосе Шаркс
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 БСан-Хосе Шаркс
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Лос-Анджелес Кингз
29.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз1 : 3Сан-Хосе Шаркс
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
18.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 0Сан-Хосе Шаркс
13.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 0Лос-Анджелес Кингз
11.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Сан-Хосе Шаркс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Сан-Хосе Шаркс
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 БСан-Хосе Шаркс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТСан-Хосе Шаркс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 5
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Лос-Анджелес Кингз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Лос-Анджелес Кингз

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