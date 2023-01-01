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Аризона Койотс - Оттава Сенаторз 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
20 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Оттава Сенаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Оттава Сенаторз, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Ди Джей Смит
История личных встреч
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 5Оттава Сенаторз
22.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 2Аризона Койотс
15.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5Аризона Койотс
06.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс8 : 5Оттава Сенаторз
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2Аризона Койотс
20.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 2Оттава Сенаторз
23.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3Аризона Койотс
31.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 1Оттава Сенаторз
04.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1Оттава Сенаторз
18.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3 ОТАризона Койотс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 0
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 0
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Аризона Койотс
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Аризона Койотс
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Аризона Койотс
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Оттава Сенаторз
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Оттава Сенаторз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Оттава Сенаторз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Оттава Сенаторз

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