Аризона Койотс - Оттава Сенаторз 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
20 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Оттава Сенаторз, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|22.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|15.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|06.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
|14.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|20.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|23.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|31.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|04.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|18.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5