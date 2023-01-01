Чикаго Блэкхоукс - Колорадо Эвеланш 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
20 Декабря 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Джаред Беднар
История личных встреч
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|21.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|25.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|05.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|14.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|19.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5