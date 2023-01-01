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Чикаго Блэкхоукс - Колорадо Эвеланш 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
20 Декабря 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Колорадо Эвеланш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 0Чикаго Блэкхоукс
21.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 0Чикаго Блэкхоукс
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2Колорадо Эвеланш
13.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2Чикаго Блэкхоукс
29.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 6Колорадо Эвеланш
25.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 0Чикаго Блэкхоукс
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
14.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Чикаго Блэкхоукс
22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 5Чикаго Блэкхоукс
19.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 4Колорадо Эвеланш
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 1Чикаго Блэкхоукс
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Чикаго Блэкхоукс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 2
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Колорадо Эвеланш
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 5
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 5

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