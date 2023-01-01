00:55 ()
Свернуть список

Тампа-Бэй Лайтнинг - Сент-Луис Блюз 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
20 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сент-Луис Блюз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Сент-Луис Блюз, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 0Тампа-Бэй Лайтнинг
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Сент-Луис Блюз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 2Сент-Луис Блюз
01.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 БТампа-Бэй Лайтнинг
28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4Сент-Луис Блюз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
24.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
08.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг0 : 1 ОТСент-Луис Блюз
13.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз0 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 ОТ
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 6
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сент-Луис Блюз
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Сент-Луис Блюз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close