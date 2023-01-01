Тампа-Бэй Лайтнинг - Сент-Луис Блюз 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
20 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Сент-Луис Блюз, которое состоится 20 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Джон Купер
|Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|28.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|24.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 ОТ
|13.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2