04:30 ()
Свернуть список

Кристал Пэлас - Брайтон энд Хоув Альбион 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
21 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Кристал Пэлас
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
30 Англия вр Дин Хендерсон
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
6 Англия зщ Марк Гехи
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
26 США зщ Крис Ричардс
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
7 Франция пз Майкл Олисе
15 Гана пз Джеффри Шлупп
9 Гана нп Джордан Айю
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
13 Германия пз Паскаль Грос
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
20 Камерун пз Карлос Балеба
11 Шотландия пз Билли Гилмор
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
9 Бразилия пз Жоао Педро
22 Япония пз Каору Митома
28 Ирландия нп Эван Фергюсон
Главные тренеры
Англия Рой Ходжсон
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
15.03.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Кристал Пэлас
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Кристал Пэлас
27.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
22.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Кристал Пэлас
18.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Кристал Пэлас
16.12.2019 Англия - Премьер-лига 17-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
09.03.2019 Англия - Премьер-лига 30-й тур Кристал Пэлас1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.12.2018 Англия - Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Кристал Пэлас
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Кристал Пэлас1 : 2
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Кристал Пэлас0 : 2
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.12.2023 Лига Европы Группа B. 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close