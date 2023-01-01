Кристал Пэлас - Брайтон энд Хоув Альбион 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
21 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|7
|пз
|Майкл Олисе
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|9
|нп
|Джордан Айю
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|13
|пз
|Паскаль Грос
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|20
|пз
|Карлос Балеба
|11
|пз
|Билли Гилмор
|24
|пз
|Симон Адингра
|9
|пз
|Жоао Педро
|22
|пз
|Каору Митома
|28
|нп
|Эван Фергюсон
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|15.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|14.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|27.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|22.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|16.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|09.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|04.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа B. 6-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2