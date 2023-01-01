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Кадис - Реал Сосьедад 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
21 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Кадис
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Реал Сосьедад, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13ИспанияврДавид Хиль
5ИспаниязщВиктор Чуст
3ИспаниязщФали Хименес
20ИспаниязщИсаак Карселен
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
4ИспанияпзРубен Алькарас
12МалипзРоминиг Куаме
27ИспанияпзРоберт Наварро
16ИспаниянпКристофер Рамос
25УругвайнпМакси Гомес
11ИспаниянпИван Алехо
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
5ИспаниязщИгор Субельдия
24ИспаниязщРобен Ле Норман
17ШотландиязщКиран Тирни
4ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
12РоссияпзАрсен Захарян
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
19НигериянпУмар Садик
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
03.03.2023Испания - Примера24-й турРеал Сосьедад0 : 0Кадис
14.08.2022Испания - Примера1-й турКадис0 : 1Реал Сосьедад
12.05.2022Испания - Примера36-й турРеал Сосьедад3 : 0Кадис
12.09.2021Испания - Примера4-й турКадис0 : 2Реал Сосьедад
07.02.2021Испания - Примера22-й турРеал Сосьедад4 : 1Кадис
22.11.2020Испания - Примера10-й турКадис0 : 1Реал Сосьедад
17.12.2023Испания - Примера17-й тур1 : 1Кадис
10.12.2023Испания - Примера16-й турКадис1 : 1
07.12.2023Кубок Испании2-й раунд2 : 1Кадис
04.12.2023Испания - Примера15-й тур1 : 1Кадис
29.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 1Кадис
17.12.2023Испания - Примера17-й турРеал Сосьедад0 : 0
12.12.2023Лига чемпионовГруппа D. 6-й тур0 : 0Реал Сосьедад
09.12.2023Испания - Примера16-й тур0 : 3Реал Сосьедад
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд0 : 1Реал Сосьедад
02.12.2023Испания - Примера15-й тур1 : 1Реал Сосьедад
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17-й тур Ла Лиги запомнился самоотверженной игрой обороны «Валенсии» в матче с «Барселоной», третьим разрывом крестообразных связок за сезон в «Реале» и убедительной победой лидера испанского чемпионата.«Севилья» продолжает падение, а «Сосьедаду» не засчитали три гола Новая трагедия «Реала» и героизм грузинского вратаря «Валенсии». Итоги 17-го тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Кадис» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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