Кадис - Реал Сосьедад 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
21 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Реал Сосьедад, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Давид Хиль
|5
|зщ
|Виктор Чуст
|3
|зщ
|Фали Хименес
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|12
|пз
|Роминиг Куаме
|27
|пз
|Роберт Наварро
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|25
|нп
|Макси Гомес
|11
|нп
|Иван Алехо
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Киран Тирни
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|12
|пз
|Арсен Захарян
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|19
|нп
|Умар Садик
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|03.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|14.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 1
|12.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 0
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 2
|07.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|4 : 1
|22.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|04.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
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