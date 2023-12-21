Бетис - Жирона 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
21 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Жирона, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Руй Силва
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|27
|пз
|Серхи Альтмира
|21
|пз
|Марк Рока
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|10
|нп
|Айосе Перес
|7
|нп
|Эз Абде
|12
|нп
|Виллиан Жозе
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|20
|зщ
|Ян Коуту
|5
|зщ
|Давид Лопес
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|23
|пз
|Иван Мартин
|24
|нп
|Порту
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Анхель Мичел
История личных встреч
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 2
|27.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 1
|13.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|25.11.2017
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 2
|21.02.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|2 : 1
|21.09.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|1 : 3
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа C. 6-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|18.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 4
|07.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 5
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|27.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
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