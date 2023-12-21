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Бетис - Жирона 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
21 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Бетис
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Жирона, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Жирона
Жирона
13ПортугалияврРуй Силва
2ИспаниязщЭктор Бельерин
6АргентиназщХерман Песселья
28МароккозщШади Риад
3ИспаниязщХуан Миранда
27ИспанияпзСерхи Альтмира
21ИспанияпзМарк Рока
14ПортугалияпзВильям Карвалью
10ИспаниянпАйосе Перес
7МарокконпЭз Абде
12БразилиянпВиллиан Жозе
13АргентинаврПауло Гассанига
20БразилиязщЯн Коуту
5ИспаниязщДавид Лопес
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
25ИспаниязщЭрик Гарсия
17НидерландызщДейли Блинд
14ИспанияпзАлеш Гарсия
23ИспанияпзИван Мартин
24Испаниянп Порту
16Бразилиянп Савио
9УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
28.05.2023Испания - Примера37-й турЖирона1 : 2Бетис
18.09.2022Испания - Примера6-й турБетис2 : 1Жирона
20.01.2019Испания - Примера20-й турБетис3 : 2Жирона
27.09.2018Испания - Примера6-й турЖирона0 : 1Бетис
13.04.2018Испания - Примера32-й турЖирона0 : 1Бетис
25.11.2017Испания - Примера13-й турБетис2 : 2Жирона
21.02.2015Испания - СегундаСегунда. 26-й турБетис2 : 1Жирона
21.09.2014Испания - СегундаСегунда. 5-й турЖирона1 : 3Бетис
17.12.2023Испания - Примера17-й тур0 : 0Бетис
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа C. 6-й турБетис2 : 3
09.12.2023Испания - Примера16-й турБетис1 : 1
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 2Бетис
03.12.2023Испания - Примера15-й тур0 : 0Бетис
18.12.2023Испания - Примера17-й турЖирона3 : 0
10.12.2023Испания - Примера16-й тур2 : 4Жирона
07.12.2023Кубок Испании2-й раунд2 : 5Жирона
02.12.2023Испания - Примера15-й турЖирона2 : 1
27.11.2023Испания - Примера14-й турЖирона1 : 1
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17-й тур Ла Лиги запомнился самоотверженной игрой обороны «Валенсии» в матче с «Барселоной», третьим разрывом крестообразных связок за сезон в «Реале» и убедительной победой лидера испанского чемпионата.«Севилья» продолжает падение, а «Сосьедаду» не засчитали три гола Новая трагедия «Реала» и героизм грузинского вратаря «Валенсии». Итоги 17-го тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Бетис» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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