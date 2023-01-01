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Мальорка - Осасуна 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
21 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Мальорка
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Осасуна, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Осасуна
Памплона
1СербияврПредраг Райкович
11ИспаниязщХауме Коста
20УругвайзщДжованни Гонсалес
21ИспаниязщАнтонио Раильо
2СербиязщМатия Настасич
18ИспанияпзАнтонио Санчес
12ПортугалияпзСаму Кошта
10ИспанияпзСерхи Дардер
14ИспанияпзДани Родригес
9ИспаниянпАбдон Пратс
17КанаданпКайл Ларин
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщДавид Гарсия
15ИспаниязщРубен Пенья
34ИспанияпзИкер Муньос
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
9АргентинанпЧими Авила
16ИспаниянпМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
МексикаХавьер Агирре
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
31.03.2023Испания - Примера27-й турМальорка0 : 0Осасуна
14.01.2023Испания - Примера17-й турОсасуна1 : 0Мальорка
22.05.2022Испания - Примера38-й турОсасуна0 : 2Мальорка
26.09.2021Испания - Примера7-й турМальорка2 : 3Осасуна
19.07.2020Испания - Примера38-й турОсасуна2 : 2Мальорка
31.10.2019Испания - Примера11-й турМальорка2 : 2Осасуна
20.01.2019Испания - СегундаСегунда. 22-й турОсасуна2 : 0Мальорка
19.08.2018Испания - СегундаСегунда. 1-й турМальорка1 : 0Осасуна
17.04.2016Испания - СегундаСегунда. 34-й турМальорка1 : 1Осасуна
15.11.2015Испания - СегундаСегунда. 13-й турОсасуна2 : 1Мальорка
17.12.2023Испания - Примера17-й тур0 : 0Мальорка
09.12.2023Испания - Примера16-й турМальорка1 : 0
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд0 : 3Мальорка
03.12.2023Испания - Примера15-й турМальорка0 : 0
29.11.2023Испания - Примера13-й турМальорка1 : 1
15.12.2023Испания - Примера17-й турОсасуна1 : 0
10.12.2023Испания - Примера16-й тур1 : 1Осасуна
02.12.2023Испания - Примера15-й турОсасуна1 : 1
26.11.2023Испания - Примера14-й тур3 : 1Осасуна
11.11.2023Испания - Примера13-й турОсасуна1 : 1

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