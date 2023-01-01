Мальорка - Осасуна 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
21 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Осасуна, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Предраг Райкович
|11
|зщ
|Хауме Коста
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|2
|зщ
|Матия Настасич
|18
|пз
|Антонио Санчес
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|9
|нп
|Абдон Пратс
|17
|нп
|Кайл Ларин
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|34
|пз
|Икер Муньос
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|9
|нп
|Чими Авила
|16
|нп
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|31.03.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 3
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|31.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|20.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|2 : 0
|19.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|1 : 0
|17.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|1 : 1
|15.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|2 : 1
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 3
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|29.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|15.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1