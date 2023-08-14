Аль-Хиляль - Абха 21 Декабря прямая трансляция
21 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Абха, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Абха
Абха
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|14.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|1-й тур
|1 : 3
|15.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|17-й тур
|2 : 0
|08.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|1 : 2
|04.12.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 6-й тур
|2 : 1
|01.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 5-й тур
|0 : 2
|14.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|17-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|3 : 1
|30.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|0 : 6
|25.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|4 : 2
|10.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|13-й тур
|4 : 2