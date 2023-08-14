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Аль-Хиляль - Абха 21 Декабря прямая трансляция

21 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 18-й тур
Аль-Хиляль
Абха

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Абха, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Абха
Абха
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
14.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 1-й тур Абха1 : 3Аль-Хиляль
15.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур Аль-Хиляль2 : 0
08.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур 1 : 2Аль-Хиляль
04.12.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 6-й тур Аль-Хиляль2 : 1
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Аль-Хиляль3 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 5-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
14.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур Абха1 : 1
08.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур 3 : 1Абха
30.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Абха0 : 6
25.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур 4 : 2Абха
10.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 13-й тур 4 : 2Абха

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