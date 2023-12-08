Виннипег Джетс - Детройт Ред Уингз 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
21 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада);
Перерыв
1 : 0
- 15:381:0Морган Бэррон
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Детройт Ред Уингз
Детройт
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|2
|зщ
|Дилан Демело
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|4
|зщ
|Нил Пионк
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|19
|нп
|Давид Густафссон
|36
|нп
|Морган Бэррон
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|71
|нп
|Аксель Юнссон-Фьелльбю
|13
|нп
|Габриэль Виларди
|55
|нп
|Марк Шайфли
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|7
|нп
|Владислав Наместников
|91
|нп
|Коул Перфетти
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|17
|нп
|Адам Лаури
|27
|нп
|Николай Элерс
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|35
|вр
|Майкл Хатчинсон
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|46
|зщ
|Джефф Питри
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|14
|нп
|Робби Фаббри
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|90
|нп
|Джо Велено
|88
|нп
|Патрик Кейн
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|18
|нп
|Эндрю Копп
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|21
|нп
|Остин Чарник
|17
|нп
|Даниэль Спронг
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|01.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|11.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|07.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|13.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|12.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|33
|15
|2
|4
|1
|4
|7
|116-87
|47
|71.2
|2
|Ванкувер Кэнакс
|33
|21
|1
|0
|1
|1
|9
|125-81
|46
|69.7
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|30
|18
|3
|1
|1
|0
|7
|101-82
|45
|75.0
|4
|Бостон Брюинз
|30
|15
|2
|2
|0
|6
|5
|97-77
|44
|73.3
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|28
|16
|1
|1
|2
|2
|6
|101-68
|40
|71.4
|6
|Даллас Старз
|30
|13
|3
|2
|1
|3
|8
|107-95
|40
|66.7
|7
|Колорадо Эвеланш
|32
|18
|0
|1
|1
|1
|11
|115-99
|40
|62.5
|8
|Виннипег Джетс
|30
|16
|2
|0
|1
|2
|9
|99-79
|39
|65.0
|9
|Филадельфия Флайерз
|31
|12
|3
|3
|0
|3
|10
|93-81
|39
|62.9
|10
|Торонто Мэйпл Лифс
|29
|9
|3
|4
|1
|5
|7
|108-95
|38
|65.5
|11
|Флорида Пантерз
|31
|16
|2
|0
|1
|1
|11
|91-81
|38
|61.3
|12
|Нью-Йорк Айлендерс
|31
|11
|3
|1
|3
|5
|8
|97-101
|38
|61.3
|13
|Каролина Харрикейнз
|32
|13
|3
|1
|1
|2
|12
|106-103
|37
|57.8
|14
|Нэшвилл Предаторз
|32
|13
|4
|1
|0
|0
|14
|101-99
|36
|56.3
|15
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|33
|13
|2
|0
|0
|5
|13
|111-115
|35
|53.0
|16
|Вашингтон Кэпиталз
|28
|11
|1
|3
|2
|2
|9
|70-80
|34
|60.7
|17
|Нью-Джерси Дэвилз
|30
|13
|3
|0
|1
|1
|12
|103-107
|34
|56.7
|18
|Детройт Ред Уингз
|31
|13
|2
|0
|0
|4
|12
|110-99
|34
|54.8
|19
|Аризона Койотс
|31
|13
|1
|2
|0
|2
|13
|97-89
|34
|54.8
|20
|Монреаль Канадиенс
|31
|6
|5
|3
|3
|1
|13
|87-106
|32
|51.6
|21
|Питтсбург Пингвинз
|30
|12
|1
|1
|1
|2
|13
|87-84
|31
|51.7
|22
|Сент-Луис Блюз
|31
|12
|2
|1
|1
|0
|15
|89-105
|31
|50.0
|23
|Калгари Флэймз
|32
|10
|3
|0
|4
|1
|14
|96-110
|31
|48.4
|24
|Миннесота Уайлд
|30
|9
|1
|3
|2
|2
|13
|93-98
|30
|50.0
|25
|Баффало Сэйбрз
|33
|12
|1
|0
|1
|2
|17
|94-114
|29
|43.9
|26
|Сиэтл Кракен
|33
|7
|2
|1
|4
|5
|14
|90-109
|29
|43.9
|27
|Эдмонтон Ойлерз
|29
|11
|1
|1
|0
|1
|15
|98-100
|27
|46.6
|28
|Коламбус Блю Джекетс
|33
|9
|2
|0
|1
|4
|17
|105-121
|27
|40.9
|29
|Анахайм Дакс
|31
|8
|3
|1
|0
|0
|19
|84-105
|24
|38.7
|30
|Оттава Сенаторз
|27
|9
|1
|1
|0
|0
|16
|91-93
|22
|40.7
|31
|Чикаго Блэкхоукс
|31
|8
|2
|0
|1
|0
|20
|73-111
|21
|33.9
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|32
|7
|2
|0
|3
|0
|20
|67-128
|21
|32.8
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|30
|18
|3
|1
|1
|0
|7
|101-82
|45
|75.0
|2
|Бостон Брюинз
|30
|15
|2
|2
|0
|6
|5
|97-77
|44
|73.3
|3
|Филадельфия Флайерз
|31
|12
|3
|3
|0
|3
|10
|93-81
|39
|62.9
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|29
|9
|3
|4
|1
|5
|7
|108-95
|38
|65.5
|5
|Флорида Пантерз
|31
|16
|2
|0
|1
|1
|11
|91-81
|38
|61.3
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|31
|11
|3
|1
|3
|5
|8
|97-101
|38
|61.3
|7
|Каролина Харрикейнз
|32
|13
|3
|1
|1
|2
|12
|106-103
|37
|57.8
|8
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|33
|13
|2
|0
|0
|5
|13
|111-115
|35
|53.0
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|28
|11
|1
|3
|2
|2
|9
|70-80
|34
|60.7
|10
|Нью-Джерси Дэвилз
|30
|13
|3
|0
|1
|1
|12
|103-107
|34
|56.7
|11
|Детройт Ред Уингз
|31
|13
|2
|0
|0
|4
|12
|110-99
|34
|54.8
|12
|Монреаль Канадиенс
|31
|6
|5
|3
|3
|1
|13
|87-106
|32
|51.6
|13
|Питтсбург Пингвинз
|30
|12
|1
|1
|1
|2
|13
|87-84
|31
|51.7
|14
|Баффало Сэйбрз
|33
|12
|1
|0
|1
|2
|17
|94-114
|29
|43.9
|15
|Коламбус Блю Джекетс
|33
|9
|2
|0
|1
|4
|17
|105-121
|27
|40.9
|16
|Оттава Сенаторз
|27
|9
|1
|1
|0
|0
|16
|91-93
|22
|40.7
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|33
|15
|2
|4
|1
|4
|7
|116-87
|47
|71.2
|2
|Ванкувер Кэнакс
|33
|21
|1
|0
|1
|1
|9
|125-81
|46
|69.7
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|28
|16
|1
|1
|2
|2
|6
|101-68
|40
|71.4
|4
|Даллас Старз
|30
|13
|3
|2
|1
|3
|8
|107-95
|40
|66.7
|5
|Колорадо Эвеланш
|32
|18
|0
|1
|1
|1
|11
|115-99
|40
|62.5
|6
|Виннипег Джетс
|30
|16
|2
|0
|1
|2
|9
|99-79
|39
|65.0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|32
|13
|4
|1
|0
|0
|14
|101-99
|36
|56.3
|8
|Аризона Койотс
|31
|13
|1
|2
|0
|2
|13
|97-89
|34
|54.8
|9
|Сент-Луис Блюз
|31
|12
|2
|1
|1
|0
|15
|89-105
|31
|50.0
|10
|Калгари Флэймз
|32
|10
|3
|0
|4
|1
|14
|96-110
|31
|48.4
|11
|Миннесота Уайлд
|30
|9
|1
|3
|2
|2
|13
|93-98
|30
|50.0
|12
|Сиэтл Кракен
|33
|7
|2
|1
|4
|5
|14
|90-109
|29
|43.9
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|29
|11
|1
|1
|0
|1
|15
|98-100
|27
|46.6
|14
|Анахайм Дакс
|31
|8
|3
|1
|0
|0
|19
|84-105
|24
|38.7
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|31
|8
|2
|0
|1
|0
|20
|73-111
|21
|33.9
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|32
|7
|2
|0
|3
|0
|20
|67-128
|21
|32.8
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|30
|18
|3
|1
|1
|0
|7
|101-82
|45
|75.0
|2
|Филадельфия Флайерз
|31
|12
|3
|3
|0
|3
|10
|93-81
|39
|62.9
|3
|Нью-Йорк Айлендерс
|31
|11
|3
|1
|3
|5
|8
|97-101
|38
|61.3
|4
|Каролина Харрикейнз
|32
|13
|3
|1
|1
|2
|12
|106-103
|37
|57.8
|5
|Вашингтон Кэпиталз
|28
|11
|1
|3
|2
|2
|9
|70-80
|34
|60.7
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|30
|13
|3
|0
|1
|1
|12
|103-107
|34
|56.7
|7
|Питтсбург Пингвинз
|30
|12
|1
|1
|1
|2
|13
|87-84
|31
|51.7
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|33
|9
|2
|0
|1
|4
|17
|105-121
|27
|40.9
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|30
|15
|2
|2
|0
|6
|5
|97-77
|44
|73.3
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|29
|9
|3
|4
|1
|5
|7
|108-95
|38
|65.5
|3
|Флорида Пантерз
|31
|16
|2
|0
|1
|1
|11
|91-81
|38
|61.3
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|33
|13
|2
|0
|0
|5
|13
|111-115
|35
|53.0
|5
|Детройт Ред Уингз
|31
|13
|2
|0
|0
|4
|12
|110-99
|34
|54.8
|6
|Монреаль Канадиенс
|31
|6
|5
|3
|3
|1
|13
|87-106
|32
|51.6
|7
|Баффало Сэйбрз
|33
|12
|1
|0
|1
|2
|17
|94-114
|29
|43.9
|8
|Оттава Сенаторз
|27
|9
|1
|1
|0
|0
|16
|91-93
|22
|40.7
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Даллас Старз
|30
|13
|3
|2
|1
|3
|8
|107-95
|40
|66.7
|2
|Колорадо Эвеланш
|32
|18
|0
|1
|1
|1
|11
|115-99
|40
|62.5
|3
|Виннипег Джетс
|30
|16
|2
|0
|1
|2
|9
|99-79
|39
|65.0
|4
|Нэшвилл Предаторз
|32
|13
|4
|1
|0
|0
|14
|101-99
|36
|56.3
|5
|Аризона Койотс
|31
|13
|1
|2
|0
|2
|13
|97-89
|34
|54.8
|6
|Сент-Луис Блюз
|31
|12
|2
|1
|1
|0
|15
|89-105
|31
|50.0
|7
|Миннесота Уайлд
|30
|9
|1
|3
|2
|2
|13
|93-98
|30
|50.0
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|31
|8
|2
|0
|1
|0
|20
|73-111
|21
|33.9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|33
|15
|2
|4
|1
|4
|7
|116-87
|47
|71.2
|2
|Ванкувер Кэнакс
|33
|21
|1
|0
|1
|1
|9
|125-81
|46
|69.7
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|28
|16
|1
|1
|2
|2
|6
|101-68
|40
|71.4
|4
|Калгари Флэймз
|32
|10
|3
|0
|4
|1
|14
|96-110
|31
|48.4
|5
|Сиэтл Кракен
|33
|7
|2
|1
|4
|5
|14
|90-109
|29
|43.9
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|29
|11
|1
|1
|0
|1
|15
|98-100
|27
|46.6
|7
|Анахайм Дакс
|31
|8
|3
|1
|0
|0
|19
|84-105
|24
|38.7
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|32
|7
|2
|0
|3
|0
|20
|67-128
|21
|32.8