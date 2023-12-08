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Виннипег Джетс - Детройт Ред Уингз 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
21 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада);
Виннипег Джетс
Перерыв
1 : 0
Детройт Ред Уингз

  • 15:38
    1:0
    Морган Бэррон
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Виннипег Джетс
    Виннипег
    Детройт Ред Уингз
    Детройт
    37СШАврКоннор Хеллебайк
    39КанадаврЛоран Броссуа
    2КанадазщДилан Демело
    44КанадазщДжош Моррисси
    4СШАзщНил Пионк
    5КанадазщБренден Диллон
    88СШАзщНейт Шмидт
    54СШАзщДилан Сэмберг
    19ШвециянпДавид Густафссон
    36КанаданпМорган Бэррон
    62ШвейцариянпНино Нидеррайтер
    71ШвециянпАксель Юнссон-Фьелльбю
    13КанаданпГабриэль Виларди
    55КанаданпМарк Шайфли
    9СШАнпАлекс Иафалло
    7РоссиянпВладислав Наместников
    91КанаданпКоул Перфетти
    22СШАнпМэйсон Эпплтон
    17КанаданпАдам Лаури
    27ДаниянпНиколай Элерс
    47КанадаврДжеймс Раймер
    35КанадаврМайкл Хатчинсон
    8КанадазщБен Шьяро
    53ГерманиязщМориц Зайдер
    96КанадазщДжейк Уолман
    46СШАзщДжефф Питри
    41СШАзщШейн Гостисбер
    2ФинляндиязщОлли Мяяття
    71СШАнпДилан Ларкин
    14КанаданпРобби Фаббри
    23ШвециянпЛукас Рэймонд
    90КанаданпДжо Велено
    88СШАнпПатрик Кейн
    37СШАнпДжей Ти Комфер
    93СШАнпАлекс Дебринкэт
    18СШАнпЭндрю Копп
    27КанаданпМайкл Расмуссен
    36СШАнпКристиан Фишер
    21СШАнпОстин Чарник
    17НидерландынпДаниэль Спронг
    Главные тренеры
    КанадаРик Боунесс
    СШАДерек Лалонд
    История личных встреч
    27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4Виннипег Джетс
    01.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 2Детройт Ред Уингз
    11.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз7 : 5Виннипег Джетс
    07.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3Детройт Ред Уингз
    14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 3Виннипег Джетс
    13.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 2Виннипег Джетс
    11.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Детройт Ред Уингз
    12.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2Детройт Ред Уингз
    27.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2Виннипег Джетс
    03.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Детройт Ред Уингз
    19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3 ОТ
    17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 2
    14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Виннипег Джетс
    13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Виннипег Джетс
    11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
    19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4
    17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Детройт Ред Уингз
    15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2
    13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Детройт Ред Уингз
    12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Детройт Ред Уингз
    Турнирная таблица
    НХЛ
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс33 15 2 4 1 4 7 116-87 47 71.2
    2 Ванкувер Кэнакс33 21 1 0 1 1 9 125-81 46 69.7
    3 Нью-Йорк Рейнджерс30 18 3 1 1 0 7 101-82 45 75.0
    4 Бостон Брюинз30 15 2 2 0 6 5 97-77 44 73.3
    5 Лос-Анджелес Кингз28 16 1 1 2 2 6 101-68 40 71.4
    6 Даллас Старз30 13 3 2 1 3 8 107-95 40 66.7
    7 Колорадо Эвеланш32 18 0 1 1 1 11 115-99 40 62.5
    8 Виннипег Джетс30 16 2 0 1 2 9 99-79 39 65.0
    9 Филадельфия Флайерз31 12 3 3 0 3 10 93-81 39 62.9
    10 Торонто Мэйпл Лифс29 9 3 4 1 5 7 108-95 38 65.5
    11 Флорида Пантерз31 16 2 0 1 1 11 91-81 38 61.3
    12 Нью-Йорк Айлендерс31 11 3 1 3 5 8 97-101 38 61.3
    13 Каролина Харрикейнз32 13 3 1 1 2 12 106-103 37 57.8
    14 Нэшвилл Предаторз32 13 4 1 0 0 14 101-99 36 56.3
    15 Тампа-Бэй Лайтнинг33 13 2 0 0 5 13 111-115 35 53.0
    16 Вашингтон Кэпиталз28 11 1 3 2 2 9 70-80 34 60.7
    17 Нью-Джерси Дэвилз30 13 3 0 1 1 12 103-107 34 56.7
    18 Детройт Ред Уингз31 13 2 0 0 4 12 110-99 34 54.8
    19 Аризона Койотс31 13 1 2 0 2 13 97-89 34 54.8
    20 Монреаль Канадиенс31 6 5 3 3 1 13 87-106 32 51.6
    21 Питтсбург Пингвинз30 12 1 1 1 2 13 87-84 31 51.7
    22 Сент-Луис Блюз31 12 2 1 1 0 15 89-105 31 50.0
    23 Калгари Флэймз32 10 3 0 4 1 14 96-110 31 48.4
    24 Миннесота Уайлд30 9 1 3 2 2 13 93-98 30 50.0
    25 Баффало Сэйбрз33 12 1 0 1 2 17 94-114 29 43.9
    26 Сиэтл Кракен33 7 2 1 4 5 14 90-109 29 43.9
    27 Эдмонтон Ойлерз29 11 1 1 0 1 15 98-100 27 46.6
    28 Коламбус Блю Джекетс33 9 2 0 1 4 17 105-121 27 40.9
    29 Анахайм Дакс31 8 3 1 0 0 19 84-105 24 38.7
    30 Оттава Сенаторз27 9 1 1 0 0 16 91-93 22 40.7
    31 Чикаго Блэкхоукс31 8 2 0 1 0 20 73-111 21 33.9
    32 Сан-Хосе Шаркс32 7 2 0 3 0 20 67-128 21 32.8
    Восточная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Нью-Йорк Рейнджерс30 18 3 1 1 0 7 101-82 45 75.0
    2 Бостон Брюинз30 15 2 2 0 6 5 97-77 44 73.3
    3 Филадельфия Флайерз31 12 3 3 0 3 10 93-81 39 62.9
    4 Торонто Мэйпл Лифс29 9 3 4 1 5 7 108-95 38 65.5
    5 Флорида Пантерз31 16 2 0 1 1 11 91-81 38 61.3
    6 Нью-Йорк Айлендерс31 11 3 1 3 5 8 97-101 38 61.3
    7 Каролина Харрикейнз32 13 3 1 1 2 12 106-103 37 57.8
    8 Тампа-Бэй Лайтнинг33 13 2 0 0 5 13 111-115 35 53.0
    9 Вашингтон Кэпиталз28 11 1 3 2 2 9 70-80 34 60.7
    10 Нью-Джерси Дэвилз30 13 3 0 1 1 12 103-107 34 56.7
    11 Детройт Ред Уингз31 13 2 0 0 4 12 110-99 34 54.8
    12 Монреаль Канадиенс31 6 5 3 3 1 13 87-106 32 51.6
    13 Питтсбург Пингвинз30 12 1 1 1 2 13 87-84 31 51.7
    14 Баффало Сэйбрз33 12 1 0 1 2 17 94-114 29 43.9
    15 Коламбус Блю Джекетс33 9 2 0 1 4 17 105-121 27 40.9
    16 Оттава Сенаторз27 9 1 1 0 0 16 91-93 22 40.7
    Западная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс33 15 2 4 1 4 7 116-87 47 71.2
    2 Ванкувер Кэнакс33 21 1 0 1 1 9 125-81 46 69.7
    3 Лос-Анджелес Кингз28 16 1 1 2 2 6 101-68 40 71.4
    4 Даллас Старз30 13 3 2 1 3 8 107-95 40 66.7
    5 Колорадо Эвеланш32 18 0 1 1 1 11 115-99 40 62.5
    6 Виннипег Джетс30 16 2 0 1 2 9 99-79 39 65.0
    7 Нэшвилл Предаторз32 13 4 1 0 0 14 101-99 36 56.3
    8 Аризона Койотс31 13 1 2 0 2 13 97-89 34 54.8
    9 Сент-Луис Блюз31 12 2 1 1 0 15 89-105 31 50.0
    10 Калгари Флэймз32 10 3 0 4 1 14 96-110 31 48.4
    11 Миннесота Уайлд30 9 1 3 2 2 13 93-98 30 50.0
    12 Сиэтл Кракен33 7 2 1 4 5 14 90-109 29 43.9
    13 Эдмонтон Ойлерз29 11 1 1 0 1 15 98-100 27 46.6
    14 Анахайм Дакс31 8 3 1 0 0 19 84-105 24 38.7
    15 Чикаго Блэкхоукс31 8 2 0 1 0 20 73-111 21 33.9
    16 Сан-Хосе Шаркс32 7 2 0 3 0 20 67-128 21 32.8
    Столичный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Нью-Йорк Рейнджерс30 18 3 1 1 0 7 101-82 45 75.0
    2 Филадельфия Флайерз31 12 3 3 0 3 10 93-81 39 62.9
    3 Нью-Йорк Айлендерс31 11 3 1 3 5 8 97-101 38 61.3
    4 Каролина Харрикейнз32 13 3 1 1 2 12 106-103 37 57.8
    5 Вашингтон Кэпиталз28 11 1 3 2 2 9 70-80 34 60.7
    6 Нью-Джерси Дэвилз30 13 3 0 1 1 12 103-107 34 56.7
    7 Питтсбург Пингвинз30 12 1 1 1 2 13 87-84 31 51.7
    8 Коламбус Блю Джекетс33 9 2 0 1 4 17 105-121 27 40.9
    Атлантический дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Бостон Брюинз30 15 2 2 0 6 5 97-77 44 73.3
    2 Торонто Мэйпл Лифс29 9 3 4 1 5 7 108-95 38 65.5
    3 Флорида Пантерз31 16 2 0 1 1 11 91-81 38 61.3
    4 Тампа-Бэй Лайтнинг33 13 2 0 0 5 13 111-115 35 53.0
    5 Детройт Ред Уингз31 13 2 0 0 4 12 110-99 34 54.8
    6 Монреаль Канадиенс31 6 5 3 3 1 13 87-106 32 51.6
    7 Баффало Сэйбрз33 12 1 0 1 2 17 94-114 29 43.9
    8 Оттава Сенаторз27 9 1 1 0 0 16 91-93 22 40.7
    Центральный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Даллас Старз30 13 3 2 1 3 8 107-95 40 66.7
    2 Колорадо Эвеланш32 18 0 1 1 1 11 115-99 40 62.5
    3 Виннипег Джетс30 16 2 0 1 2 9 99-79 39 65.0
    4 Нэшвилл Предаторз32 13 4 1 0 0 14 101-99 36 56.3
    5 Аризона Койотс31 13 1 2 0 2 13 97-89 34 54.8
    6 Сент-Луис Блюз31 12 2 1 1 0 15 89-105 31 50.0
    7 Миннесота Уайлд30 9 1 3 2 2 13 93-98 30 50.0
    8 Чикаго Блэкхоукс31 8 2 0 1 0 20 73-111 21 33.9
    Тихоокеанский дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс33 15 2 4 1 4 7 116-87 47 71.2
    2 Ванкувер Кэнакс33 21 1 0 1 1 9 125-81 46 69.7
    3 Лос-Анджелес Кингз28 16 1 1 2 2 6 101-68 40 71.4
    4 Калгари Флэймз32 10 3 0 4 1 14 96-110 31 48.4
    5 Сиэтл Кракен33 7 2 1 4 5 14 90-109 29 43.9
    6 Эдмонтон Ойлерз29 11 1 1 0 1 15 98-100 27 46.6
    7 Анахайм Дакс31 8 3 1 0 0 19 84-105 24 38.7
    8 Сан-Хосе Шаркс32 7 2 0 3 0 20 67-128 21 32.8

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