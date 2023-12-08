Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс 21 Декабря прямая трансляция

Текстовая трансляция

22' Ахо приложился от синей линии! Кемпер неуверенно отразил шайбу, но гостям не удалось добить с пятака.

21' Стартовал второй период!

20' 📊 Статистика по итогам 1-го периода:Броски в створ: 14-7;Вбрасывания: 4-5;Блокированные броски: 2-7;Силовые приемы: 5-3;Штраф: 2-2.

20' Перерыв! 1:0 в пользу «Вашингтона» после 20 минут. Первый период прошёл с большим преимуществом «Кэпиталз» — хозяева владели территорией и много атаковали, а единственную шайбу забросил Лапьер.

20' Обе-Кюбель совершил перехват, сместился в сторону и нанёс бросок от синей линии! Варламов блином среагировал.

19' Ахо подключился по левому флангу и зарядил в ближний угол! Кемпер переместился и остановил шайбу.

17' 🔥 Кемпер неуверенно отразил шайбу после дальнего броска Бортуццо! Сизикас полез на добивание, но не смог протолкнуть шайбу мимо голкипера.

16' Уилсон сделал пас на синюю линию, Строум подхватил шайбу и бросил в дальний угол! Варламов щитком среагировал.

15' У «Айлендерс» пока совсем ничего не получается в атаке — лишь четыре броска в створ у гостей.

14' Хорват получил пас на ход, прорвался по правому флангу и бросил с кистей! Шайба пролетела выше перекладины.

13' «Айлендерс» перевели игру в чужую зону, Кемпер справился с дальним броском Палмьери.

12' Фехервари подключился по правому флангу и нанёс бросок из круга вбрасывания! Получилось слишком высоко.

11' Мирошниченко получил пас на синей линии и нанёс бросок с кистей! Шайба улетела мимо ворот.

10' 🔥 Шанс у «Вашингтона»! Уилсон прорвался по центру и бросил с неудобной руки — Варламов блином отразил шайбу!

8' Лапьер развернулся у борта и нанёс бросок в дальний угол! Варламов выставил ловушку и забрал шайбу.

7' Сандин от борта набросил на пятак, Мирошниченко боролся перед воротами, но не сумел переправить шайбу в дальний угол.

6' «Айлендерс» в полном составе.

6' Овечкин открылся под передачу и нанёс бросок от синей линии! Промах.

5' Строум сделал перевод в центр зоны под бросок Уилсону! Шайба пролетела выше ворот.

5' Строум от борта прострелил на пятак! Уилсон подкараулил отскок, но не попал в створ.

4' Пьер Энгвалль ⛔ Удаление у «Айлендерс». Энгвалль проиграл позицию и прихватил Уилсона.

3' Совсем без моментов прошло большинство для «Айлендерс». Вернулся Маленстин на лёд.

1' Бек Маленстин ⛔ Удаление у «Вашингтона». Маленстин в борьбе за воротами прихватил Хорвата.

1' Матч начался! «Айлендерс» выиграли стартовое вбрасывание.

0' Овечкин сыграет в звене со Строумом и Уилсоном, а Мирошниченко заявлен с Кузнецовым и Филлипсом.

0' Стартовые вратари: Дарси Кемпер — Семён Варламов.