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Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
21 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
Вашингтон Кэпиталз
2-й период, 22'
1 : 1
Нью-Йорк Айлендерс

  • 09:56
    1:0
    Хендрикс Лапьер
0'
20'
40'
60'
  • 21:03
    1:1
    Хадсон Фэшинг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
35КанадаврДарси Кемпер
79СШАврЧарли Линдгрен
74СШАзщДжон Карлсон
42СловакиязщМартин Фехервари
57СШАзщТревор ван Римсдайк
38ШвециязщРасмус Сандин
3СШАзщНик Дженсен
6КанадазщДжоэль Эдмундсон
39КанаданпЭнтони Манта
43КанаданпТом Уилсон
17КанаданпДилан Строум
8РоссиянпАлександр Овечкин
21БеларусьнпАлексей Протас
92РоссиянпЕвгений Кузнецов
29КанаданпХендрикс Лапьер
96КанаданпНиколя Обе-Кюбель
26СШАнпНик Дауд
47КанаданпБек Маленстин
45КанаданпМэттью Филлипс
63РоссияIvan Miroshnichenko
40РоссияврСемён Варламов
30РоссияврИлья Сорокин
2СШАзщМайк Райлли
25ШвециязщСебастьян Ахо
28РоссиязщАлександр Романов
8КанадазщНоа Добсон
41КанадазщРоберт Бортуццо
4КанадазщСамуэль Болдюк
29СШАнпБрок Нельсон
21СШАнпКайл Палмьери
27СШАнпАндерс Ли
14КанаданпБо Хорват
13КанаданпМэтью Барзал
18ШвециянпПьер Энгвалль
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
10ШвециянпСимон Хольмстрём
15КанаданпКэл Клаттербак
53КанаданпКейси Сизикас
20СШАнпХадсон Фэшинг
26СШАнпОливер Вальстрём
Главные тренеры
КанадаСпенсер Карбери
КанадаЛэйн Ламберт
История личных встреч
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 4Вашингтон Кэпиталз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 3Нью-Йорк Айлендерс
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
30.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2 БНью-Йорк Айлендерс
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 5Вашингтон Кэпиталз
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 1Вашингтон Кэпиталз
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 2Вашингтон Кэпиталз
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 БВашингтон Кэпиталз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Вашингтон Кэпиталз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БВашингтон Кэпиталз
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Вашингтон Кэпиталз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 0
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 1
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 Б
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3 ОТ
Текстовая трансляция
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22'
Ахо приложился от синей линии! Кемпер неуверенно отразил шайбу, но гостям не удалось добить с пятака.
21'
Стартовал второй период!
20'
📊 Статистика по итогам 1-го периода:Броски в створ: 14-7;Вбрасывания: 4-5;Блокированные броски: 2-7;Силовые приемы: 5-3;Штраф: 2-2.
20'
Перерыв! 1:0 в пользу «Вашингтона» после 20 минут. Первый период прошёл с большим преимуществом «Кэпиталз» — хозяева владели территорией и много атаковали, а единственную шайбу забросил Лапьер.
20'
Обе-Кюбель совершил перехват, сместился в сторону и нанёс бросок от синей линии! Варламов блином среагировал.
19'
Ахо подключился по левому флангу и зарядил в ближний угол! Кемпер переместился и остановил шайбу.
17'
🔥 Кемпер неуверенно отразил шайбу после дальнего броска Бортуццо! Сизикас полез на добивание, но не смог протолкнуть шайбу мимо голкипера.
16'
Уилсон сделал пас на синюю линию, Строум подхватил шайбу и бросил в дальний угол! Варламов щитком среагировал.
15'
У «Айлендерс» пока совсем ничего не получается в атаке — лишь четыре броска в створ у гостей.
14'
Хорват получил пас на ход, прорвался по правому флангу и бросил с кистей! Шайба пролетела выше перекладины.
13'
«Айлендерс» перевели игру в чужую зону, Кемпер справился с дальним броском Палмьери.
12'
Фехервари подключился по правому флангу и нанёс бросок из круга вбрасывания! Получилось слишком высоко.
11'
Мирошниченко получил пас на синей линии и нанёс бросок с кистей! Шайба улетела мимо ворот.
10'
🔥 Шанс у «Вашингтона»! Уилсон прорвался по центру и бросил с неудобной руки — Варламов блином отразил шайбу!
8'
Лапьер развернулся у борта и нанёс бросок в дальний угол! Варламов выставил ловушку и забрал шайбу.
7'
Сандин от борта набросил на пятак, Мирошниченко боролся перед воротами, но не сумел переправить шайбу в дальний угол.
6'
«Айлендерс» в полном составе.
6'
Овечкин открылся под передачу и нанёс бросок от синей линии! Промах.
5'
Строум сделал перевод в центр зоны под бросок Уилсону! Шайба пролетела выше ворот.
5'
Строум от борта прострелил на пятак! Уилсон подкараулил отскок, но не попал в створ.
4'
Пьер Энгвалль
⛔ Удаление у «Айлендерс». Энгвалль проиграл позицию и прихватил Уилсона.
3'
Совсем без моментов прошло большинство для «Айлендерс». Вернулся Маленстин на лёд.
1'
Бек Маленстин
⛔ Удаление у «Вашингтона». Маленстин в борьбе за воротами прихватил Хорвата.
1'
Матч начался! «Айлендерс» выиграли стартовое вбрасывание.
0'
Овечкин сыграет в звене со Строумом и Уилсоном, а Мирошниченко заявлен с Кузнецовым и Филлипсом.
0'
Стартовые вратари: Дарси Кемпер — Семён Варламов.
0'
Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютирует в НХЛ, россиянин попал в состав на матч с «Айлендерс».Матч пройдёт в ночь на 21 декабря в Вашингтоне Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютирует в НХЛ в матче с «Айлендерс» 0'«Вашингтон» вызвал Ивана Мирошниченко из АХЛ в основной состав. Он может дебютировать в НХЛ в игре с «Айлендерс».Александру подыскивают нового молодого напарника, но пока Иван тренируется в другой тройке Русский козырь «Вашингтона»? Мирошниченко дебютирует в НХЛ и попробует оживить Овечкина 0'Александр Овечкин побил личную антирекордную «сухую» серию. Впервые в карьере нападающий не смог забить в 11 матчах подряд. А затем ещё и «улучшил» это «достижение», уйдя без гола и в 12-й, и в 13-й встречах.Александр «переписывает понимание самого понятия «плохо» «Люди совершали харакири». Как в Америке отреагировали на кошмарный антирекорд Овечкина? 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс33 15 2 4 1 4 7 116-87 47 71.2
2 Ванкувер Кэнакс33 21 1 0 1 1 9 125-81 46 69.7
3 Нью-Йорк Рейнджерс30 18 3 1 1 0 7 101-82 45 75.0
4 Бостон Брюинз30 15 2 2 0 6 5 97-77 44 73.3
5 Лос-Анджелес Кингз28 16 1 1 2 2 6 101-68 40 71.4
6 Даллас Старз30 13 3 2 1 3 8 107-95 40 66.7
7 Колорадо Эвеланш32 18 0 1 1 1 11 115-99 40 62.5
8 Виннипег Джетс30 16 2 0 1 2 9 99-79 39 65.0
9 Филадельфия Флайерз31 12 3 3 0 3 10 93-81 39 62.9
10 Торонто Мэйпл Лифс29 9 3 4 1 5 7 108-95 38 65.5
11 Флорида Пантерз31 16 2 0 1 1 11 91-81 38 61.3
12 Нью-Йорк Айлендерс31 11 3 1 3 5 8 97-101 38 61.3
13 Каролина Харрикейнз32 13 3 1 1 2 12 106-103 37 57.8
14 Нэшвилл Предаторз32 13 4 1 0 0 14 101-99 36 56.3
15 Тампа-Бэй Лайтнинг33 13 2 0 0 5 13 111-115 35 53.0
16 Вашингтон Кэпиталз28 11 1 3 2 2 9 70-80 34 60.7
17 Нью-Джерси Дэвилз30 13 3 0 1 1 12 103-107 34 56.7
18 Детройт Ред Уингз31 13 2 0 0 4 12 110-99 34 54.8
19 Аризона Койотс31 13 1 2 0 2 13 97-89 34 54.8
20 Монреаль Канадиенс31 6 5 3 3 1 13 87-106 32 51.6
21 Питтсбург Пингвинз30 12 1 1 1 2 13 87-84 31 51.7
22 Сент-Луис Блюз31 12 2 1 1 0 15 89-105 31 50.0
23 Калгари Флэймз32 10 3 0 4 1 14 96-110 31 48.4
24 Миннесота Уайлд30 9 1 3 2 2 13 93-98 30 50.0
25 Баффало Сэйбрз33 12 1 0 1 2 17 94-114 29 43.9
26 Сиэтл Кракен33 7 2 1 4 5 14 90-109 29 43.9
27 Эдмонтон Ойлерз29 11 1 1 0 1 15 98-100 27 46.6
28 Коламбус Блю Джекетс33 9 2 0 1 4 17 105-121 27 40.9
29 Анахайм Дакс31 8 3 1 0 0 19 84-105 24 38.7
30 Оттава Сенаторз27 9 1 1 0 0 16 91-93 22 40.7
31 Чикаго Блэкхоукс31 8 2 0 1 0 20 73-111 21 33.9
32 Сан-Хосе Шаркс32 7 2 0 3 0 20 67-128 21 32.8
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс30 18 3 1 1 0 7 101-82 45 75.0
2 Бостон Брюинз30 15 2 2 0 6 5 97-77 44 73.3
3 Филадельфия Флайерз31 12 3 3 0 3 10 93-81 39 62.9
4 Торонто Мэйпл Лифс29 9 3 4 1 5 7 108-95 38 65.5
5 Флорида Пантерз31 16 2 0 1 1 11 91-81 38 61.3
6 Нью-Йорк Айлендерс31 11 3 1 3 5 8 97-101 38 61.3
7 Каролина Харрикейнз32 13 3 1 1 2 12 106-103 37 57.8
8 Тампа-Бэй Лайтнинг33 13 2 0 0 5 13 111-115 35 53.0
9 Вашингтон Кэпиталз28 11 1 3 2 2 9 70-80 34 60.7
10 Нью-Джерси Дэвилз30 13 3 0 1 1 12 103-107 34 56.7
11 Детройт Ред Уингз31 13 2 0 0 4 12 110-99 34 54.8
12 Монреаль Канадиенс31 6 5 3 3 1 13 87-106 32 51.6
13 Питтсбург Пингвинз30 12 1 1 1 2 13 87-84 31 51.7
14 Баффало Сэйбрз33 12 1 0 1 2 17 94-114 29 43.9
15 Коламбус Блю Джекетс33 9 2 0 1 4 17 105-121 27 40.9
16 Оттава Сенаторз27 9 1 1 0 0 16 91-93 22 40.7
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс33 15 2 4 1 4 7 116-87 47 71.2
2 Ванкувер Кэнакс33 21 1 0 1 1 9 125-81 46 69.7
3 Лос-Анджелес Кингз28 16 1 1 2 2 6 101-68 40 71.4
4 Даллас Старз30 13 3 2 1 3 8 107-95 40 66.7
5 Колорадо Эвеланш32 18 0 1 1 1 11 115-99 40 62.5
6 Виннипег Джетс30 16 2 0 1 2 9 99-79 39 65.0
7 Нэшвилл Предаторз32 13 4 1 0 0 14 101-99 36 56.3
8 Аризона Койотс31 13 1 2 0 2 13 97-89 34 54.8
9 Сент-Луис Блюз31 12 2 1 1 0 15 89-105 31 50.0
10 Калгари Флэймз32 10 3 0 4 1 14 96-110 31 48.4
11 Миннесота Уайлд30 9 1 3 2 2 13 93-98 30 50.0
12 Сиэтл Кракен33 7 2 1 4 5 14 90-109 29 43.9
13 Эдмонтон Ойлерз29 11 1 1 0 1 15 98-100 27 46.6
14 Анахайм Дакс31 8 3 1 0 0 19 84-105 24 38.7
15 Чикаго Блэкхоукс31 8 2 0 1 0 20 73-111 21 33.9
16 Сан-Хосе Шаркс32 7 2 0 3 0 20 67-128 21 32.8
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс30 18 3 1 1 0 7 101-82 45 75.0
2 Филадельфия Флайерз31 12 3 3 0 3 10 93-81 39 62.9
3 Нью-Йорк Айлендерс31 11 3 1 3 5 8 97-101 38 61.3
4 Каролина Харрикейнз32 13 3 1 1 2 12 106-103 37 57.8
5 Вашингтон Кэпиталз28 11 1 3 2 2 9 70-80 34 60.7
6 Нью-Джерси Дэвилз30 13 3 0 1 1 12 103-107 34 56.7
7 Питтсбург Пингвинз30 12 1 1 1 2 13 87-84 31 51.7
8 Коламбус Блю Джекетс33 9 2 0 1 4 17 105-121 27 40.9
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз30 15 2 2 0 6 5 97-77 44 73.3
2 Торонто Мэйпл Лифс29 9 3 4 1 5 7 108-95 38 65.5
3 Флорида Пантерз31 16 2 0 1 1 11 91-81 38 61.3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг33 13 2 0 0 5 13 111-115 35 53.0
5 Детройт Ред Уингз31 13 2 0 0 4 12 110-99 34 54.8
6 Монреаль Канадиенс31 6 5 3 3 1 13 87-106 32 51.6
7 Баффало Сэйбрз33 12 1 0 1 2 17 94-114 29 43.9
8 Оттава Сенаторз27 9 1 1 0 0 16 91-93 22 40.7
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Даллас Старз30 13 3 2 1 3 8 107-95 40 66.7
2 Колорадо Эвеланш32 18 0 1 1 1 11 115-99 40 62.5
3 Виннипег Джетс30 16 2 0 1 2 9 99-79 39 65.0
4 Нэшвилл Предаторз32 13 4 1 0 0 14 101-99 36 56.3
5 Аризона Койотс31 13 1 2 0 2 13 97-89 34 54.8
6 Сент-Луис Блюз31 12 2 1 1 0 15 89-105 31 50.0
7 Миннесота Уайлд30 9 1 3 2 2 13 93-98 30 50.0
8 Чикаго Блэкхоукс31 8 2 0 1 0 20 73-111 21 33.9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс33 15 2 4 1 4 7 116-87 47 71.2
2 Ванкувер Кэнакс33 21 1 0 1 1 9 125-81 46 69.7
3 Лос-Анджелес Кингз28 16 1 1 2 2 6 101-68 40 71.4
4 Калгари Флэймз32 10 3 0 4 1 14 96-110 31 48.4
5 Сиэтл Кракен33 7 2 1 4 5 14 90-109 29 43.9
6 Эдмонтон Ойлерз29 11 1 1 0 1 15 98-100 27 46.6
7 Анахайм Дакс31 8 3 1 0 0 19 84-105 24 38.7
8 Сан-Хосе Шаркс32 7 2 0 3 0 20 67-128 21 32.8

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