Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
21 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
2-й период, 22'
1 : 1
- 09:561:0Хендрикс Лапьер
0'
20'
40'
60'
- 21:031:1Хадсон Фэшинг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|6
|зщ
|Джоэль Эдмундсон
|39
|нп
|Энтони Манта
|43
|нп
|Том Уилсон
|17
|нп
|Дилан Строум
|8
|нп
|Александр Овечкин
|21
|нп
|Алексей Протас
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|29
|нп
|Хендрикс Лапьер
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|26
|нп
|Ник Дауд
|47
|нп
|Бек Маленстин
|45
|нп
|Мэттью Филлипс
|63
|Ivan Miroshnichenko
|40
|вр
|Семён Варламов
|30
|вр
|Илья Сорокин
|2
|зщ
|Майк Райлли
|25
|зщ
|Себастьян Ахо
|28
|зщ
|Александр Романов
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|4
|зщ
|Самуэль Болдюк
|29
|нп
|Брок Нельсон
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|27
|нп
|Андерс Ли
|14
|нп
|Бо Хорват
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|20
|нп
|Хадсон Фэшинг
|26
|нп
|Оливер Вальстрём
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Лэйн Ламберт
История личных встреч
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|15.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
Текстовая трансляция
Автообновление
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22'
Ахо приложился от синей линии! Кемпер неуверенно отразил шайбу, но гостям не удалось добить с пятака.
21'
Стартовал второй период!
20'
📊 Статистика по итогам 1-го периода:Броски в створ: 14-7;Вбрасывания: 4-5;Блокированные броски: 2-7;Силовые приемы: 5-3;Штраф: 2-2.
20'
Перерыв! 1:0 в пользу «Вашингтона» после 20 минут. Первый период прошёл с большим преимуществом «Кэпиталз» — хозяева владели территорией и много атаковали, а единственную шайбу забросил Лапьер.
20'
Обе-Кюбель совершил перехват, сместился в сторону и нанёс бросок от синей линии! Варламов блином среагировал.
19'
Ахо подключился по левому флангу и зарядил в ближний угол! Кемпер переместился и остановил шайбу.
17'
🔥 Кемпер неуверенно отразил шайбу после дальнего броска Бортуццо! Сизикас полез на добивание, но не смог протолкнуть шайбу мимо голкипера.
16'
Уилсон сделал пас на синюю линию, Строум подхватил шайбу и бросил в дальний угол! Варламов щитком среагировал.
15'
У «Айлендерс» пока совсем ничего не получается в атаке — лишь четыре броска в створ у гостей.
14'
Хорват получил пас на ход, прорвался по правому флангу и бросил с кистей! Шайба пролетела выше перекладины.
13'
«Айлендерс» перевели игру в чужую зону, Кемпер справился с дальним броском Палмьери.
12'
Фехервари подключился по правому флангу и нанёс бросок из круга вбрасывания! Получилось слишком высоко.
11'
Мирошниченко получил пас на синей линии и нанёс бросок с кистей! Шайба улетела мимо ворот.
10'
🔥 Шанс у «Вашингтона»! Уилсон прорвался по центру и бросил с неудобной руки — Варламов блином отразил шайбу!
8'
Лапьер развернулся у борта и нанёс бросок в дальний угол! Варламов выставил ловушку и забрал шайбу.
7'
Сандин от борта набросил на пятак, Мирошниченко боролся перед воротами, но не сумел переправить шайбу в дальний угол.
6'
«Айлендерс» в полном составе.
6'
Овечкин открылся под передачу и нанёс бросок от синей линии! Промах.
5'
Строум сделал перевод в центр зоны под бросок Уилсону! Шайба пролетела выше ворот.
5'
Строум от борта прострелил на пятак! Уилсон подкараулил отскок, но не попал в створ.
4'
Пьер Энгвалль
⛔ Удаление у «Айлендерс». Энгвалль проиграл позицию и прихватил Уилсона.
3'
Совсем без моментов прошло большинство для «Айлендерс». Вернулся Маленстин на лёд.
1'
Бек Маленстин
⛔ Удаление у «Вашингтона». Маленстин в борьбе за воротами прихватил Хорвата.
1'
Матч начался! «Айлендерс» выиграли стартовое вбрасывание.
0'
Овечкин сыграет в звене со Строумом и Уилсоном, а Мирошниченко заявлен с Кузнецовым и Филлипсом.
0'
Стартовые вратари: Дарси Кемпер — Семён Варламов.
0'
Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютирует в НХЛ, россиянин попал в состав на матч с «Айлендерс».Матч пройдёт в ночь на 21 декабря в Вашингтоне Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютирует в НХЛ в матче с «Айлендерс» 0'«Вашингтон» вызвал Ивана Мирошниченко из АХЛ в основной состав. Он может дебютировать в НХЛ в игре с «Айлендерс».Александру подыскивают нового молодого напарника, но пока Иван тренируется в другой тройке Русский козырь «Вашингтона»? Мирошниченко дебютирует в НХЛ и попробует оживить Овечкина 0'Александр Овечкин побил личную антирекордную «сухую» серию. Впервые в карьере нападающий не смог забить в 11 матчах подряд. А затем ещё и «улучшил» это «достижение», уйдя без гола и в 12-й, и в 13-й встречах.Александр «переписывает понимание самого понятия «плохо» «Люди совершали харакири». Как в Америке отреагировали на кошмарный антирекорд Овечкина? 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|33
|15
|2
|4
|1
|4
|7
|116-87
|47
|71.2
|2
|Ванкувер Кэнакс
|33
|21
|1
|0
|1
|1
|9
|125-81
|46
|69.7
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|30
|18
|3
|1
|1
|0
|7
|101-82
|45
|75.0
|4
|Бостон Брюинз
|30
|15
|2
|2
|0
|6
|5
|97-77
|44
|73.3
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|28
|16
|1
|1
|2
|2
|6
|101-68
|40
|71.4
|6
|Даллас Старз
|30
|13
|3
|2
|1
|3
|8
|107-95
|40
|66.7
|7
|Колорадо Эвеланш
|32
|18
|0
|1
|1
|1
|11
|115-99
|40
|62.5
|8
|Виннипег Джетс
|30
|16
|2
|0
|1
|2
|9
|99-79
|39
|65.0
|9
|Филадельфия Флайерз
|31
|12
|3
|3
|0
|3
|10
|93-81
|39
|62.9
|10
|Торонто Мэйпл Лифс
|29
|9
|3
|4
|1
|5
|7
|108-95
|38
|65.5
|11
|Флорида Пантерз
|31
|16
|2
|0
|1
|1
|11
|91-81
|38
|61.3
|12
|Нью-Йорк Айлендерс
|31
|11
|3
|1
|3
|5
|8
|97-101
|38
|61.3
|13
|Каролина Харрикейнз
|32
|13
|3
|1
|1
|2
|12
|106-103
|37
|57.8
|14
|Нэшвилл Предаторз
|32
|13
|4
|1
|0
|0
|14
|101-99
|36
|56.3
|15
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|33
|13
|2
|0
|0
|5
|13
|111-115
|35
|53.0
|16
|Вашингтон Кэпиталз
|28
|11
|1
|3
|2
|2
|9
|70-80
|34
|60.7
|17
|Нью-Джерси Дэвилз
|30
|13
|3
|0
|1
|1
|12
|103-107
|34
|56.7
|18
|Детройт Ред Уингз
|31
|13
|2
|0
|0
|4
|12
|110-99
|34
|54.8
|19
|Аризона Койотс
|31
|13
|1
|2
|0
|2
|13
|97-89
|34
|54.8
|20
|Монреаль Канадиенс
|31
|6
|5
|3
|3
|1
|13
|87-106
|32
|51.6
|21
|Питтсбург Пингвинз
|30
|12
|1
|1
|1
|2
|13
|87-84
|31
|51.7
|22
|Сент-Луис Блюз
|31
|12
|2
|1
|1
|0
|15
|89-105
|31
|50.0
|23
|Калгари Флэймз
|32
|10
|3
|0
|4
|1
|14
|96-110
|31
|48.4
|24
|Миннесота Уайлд
|30
|9
|1
|3
|2
|2
|13
|93-98
|30
|50.0
|25
|Баффало Сэйбрз
|33
|12
|1
|0
|1
|2
|17
|94-114
|29
|43.9
|26
|Сиэтл Кракен
|33
|7
|2
|1
|4
|5
|14
|90-109
|29
|43.9
|27
|Эдмонтон Ойлерз
|29
|11
|1
|1
|0
|1
|15
|98-100
|27
|46.6
|28
|Коламбус Блю Джекетс
|33
|9
|2
|0
|1
|4
|17
|105-121
|27
|40.9
|29
|Анахайм Дакс
|31
|8
|3
|1
|0
|0
|19
|84-105
|24
|38.7
|30
|Оттава Сенаторз
|27
|9
|1
|1
|0
|0
|16
|91-93
|22
|40.7
|31
|Чикаго Блэкхоукс
|31
|8
|2
|0
|1
|0
|20
|73-111
|21
|33.9
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|32
|7
|2
|0
|3
|0
|20
|67-128
|21
|32.8
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|30
|18
|3
|1
|1
|0
|7
|101-82
|45
|75.0
|2
|Бостон Брюинз
|30
|15
|2
|2
|0
|6
|5
|97-77
|44
|73.3
|3
|Филадельфия Флайерз
|31
|12
|3
|3
|0
|3
|10
|93-81
|39
|62.9
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|29
|9
|3
|4
|1
|5
|7
|108-95
|38
|65.5
|5
|Флорида Пантерз
|31
|16
|2
|0
|1
|1
|11
|91-81
|38
|61.3
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|31
|11
|3
|1
|3
|5
|8
|97-101
|38
|61.3
|7
|Каролина Харрикейнз
|32
|13
|3
|1
|1
|2
|12
|106-103
|37
|57.8
|8
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|33
|13
|2
|0
|0
|5
|13
|111-115
|35
|53.0
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|28
|11
|1
|3
|2
|2
|9
|70-80
|34
|60.7
|10
|Нью-Джерси Дэвилз
|30
|13
|3
|0
|1
|1
|12
|103-107
|34
|56.7
|11
|Детройт Ред Уингз
|31
|13
|2
|0
|0
|4
|12
|110-99
|34
|54.8
|12
|Монреаль Канадиенс
|31
|6
|5
|3
|3
|1
|13
|87-106
|32
|51.6
|13
|Питтсбург Пингвинз
|30
|12
|1
|1
|1
|2
|13
|87-84
|31
|51.7
|14
|Баффало Сэйбрз
|33
|12
|1
|0
|1
|2
|17
|94-114
|29
|43.9
|15
|Коламбус Блю Джекетс
|33
|9
|2
|0
|1
|4
|17
|105-121
|27
|40.9
|16
|Оттава Сенаторз
|27
|9
|1
|1
|0
|0
|16
|91-93
|22
|40.7
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|33
|15
|2
|4
|1
|4
|7
|116-87
|47
|71.2
|2
|Ванкувер Кэнакс
|33
|21
|1
|0
|1
|1
|9
|125-81
|46
|69.7
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|28
|16
|1
|1
|2
|2
|6
|101-68
|40
|71.4
|4
|Даллас Старз
|30
|13
|3
|2
|1
|3
|8
|107-95
|40
|66.7
|5
|Колорадо Эвеланш
|32
|18
|0
|1
|1
|1
|11
|115-99
|40
|62.5
|6
|Виннипег Джетс
|30
|16
|2
|0
|1
|2
|9
|99-79
|39
|65.0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|32
|13
|4
|1
|0
|0
|14
|101-99
|36
|56.3
|8
|Аризона Койотс
|31
|13
|1
|2
|0
|2
|13
|97-89
|34
|54.8
|9
|Сент-Луис Блюз
|31
|12
|2
|1
|1
|0
|15
|89-105
|31
|50.0
|10
|Калгари Флэймз
|32
|10
|3
|0
|4
|1
|14
|96-110
|31
|48.4
|11
|Миннесота Уайлд
|30
|9
|1
|3
|2
|2
|13
|93-98
|30
|50.0
|12
|Сиэтл Кракен
|33
|7
|2
|1
|4
|5
|14
|90-109
|29
|43.9
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|29
|11
|1
|1
|0
|1
|15
|98-100
|27
|46.6
|14
|Анахайм Дакс
|31
|8
|3
|1
|0
|0
|19
|84-105
|24
|38.7
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|31
|8
|2
|0
|1
|0
|20
|73-111
|21
|33.9
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|32
|7
|2
|0
|3
|0
|20
|67-128
|21
|32.8
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|30
|18
|3
|1
|1
|0
|7
|101-82
|45
|75.0
|2
|Филадельфия Флайерз
|31
|12
|3
|3
|0
|3
|10
|93-81
|39
|62.9
|3
|Нью-Йорк Айлендерс
|31
|11
|3
|1
|3
|5
|8
|97-101
|38
|61.3
|4
|Каролина Харрикейнз
|32
|13
|3
|1
|1
|2
|12
|106-103
|37
|57.8
|5
|Вашингтон Кэпиталз
|28
|11
|1
|3
|2
|2
|9
|70-80
|34
|60.7
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|30
|13
|3
|0
|1
|1
|12
|103-107
|34
|56.7
|7
|Питтсбург Пингвинз
|30
|12
|1
|1
|1
|2
|13
|87-84
|31
|51.7
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|33
|9
|2
|0
|1
|4
|17
|105-121
|27
|40.9
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|30
|15
|2
|2
|0
|6
|5
|97-77
|44
|73.3
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|29
|9
|3
|4
|1
|5
|7
|108-95
|38
|65.5
|3
|Флорида Пантерз
|31
|16
|2
|0
|1
|1
|11
|91-81
|38
|61.3
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|33
|13
|2
|0
|0
|5
|13
|111-115
|35
|53.0
|5
|Детройт Ред Уингз
|31
|13
|2
|0
|0
|4
|12
|110-99
|34
|54.8
|6
|Монреаль Канадиенс
|31
|6
|5
|3
|3
|1
|13
|87-106
|32
|51.6
|7
|Баффало Сэйбрз
|33
|12
|1
|0
|1
|2
|17
|94-114
|29
|43.9
|8
|Оттава Сенаторз
|27
|9
|1
|1
|0
|0
|16
|91-93
|22
|40.7
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Даллас Старз
|30
|13
|3
|2
|1
|3
|8
|107-95
|40
|66.7
|2
|Колорадо Эвеланш
|32
|18
|0
|1
|1
|1
|11
|115-99
|40
|62.5
|3
|Виннипег Джетс
|30
|16
|2
|0
|1
|2
|9
|99-79
|39
|65.0
|4
|Нэшвилл Предаторз
|32
|13
|4
|1
|0
|0
|14
|101-99
|36
|56.3
|5
|Аризона Койотс
|31
|13
|1
|2
|0
|2
|13
|97-89
|34
|54.8
|6
|Сент-Луис Блюз
|31
|12
|2
|1
|1
|0
|15
|89-105
|31
|50.0
|7
|Миннесота Уайлд
|30
|9
|1
|3
|2
|2
|13
|93-98
|30
|50.0
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|31
|8
|2
|0
|1
|0
|20
|73-111
|21
|33.9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|33
|15
|2
|4
|1
|4
|7
|116-87
|47
|71.2
|2
|Ванкувер Кэнакс
|33
|21
|1
|0
|1
|1
|9
|125-81
|46
|69.7
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|28
|16
|1
|1
|2
|2
|6
|101-68
|40
|71.4
|4
|Калгари Флэймз
|32
|10
|3
|0
|4
|1
|14
|96-110
|31
|48.4
|5
|Сиэтл Кракен
|33
|7
|2
|1
|4
|5
|14
|90-109
|29
|43.9
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|29
|11
|1
|1
|0
|1
|15
|98-100
|27
|46.6
|7
|Анахайм Дакс
|31
|8
|3
|1
|0
|0
|19
|84-105
|24
|38.7
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|32
|7
|2
|0
|3
|0
|20
|67-128
|21
|32.8