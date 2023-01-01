Лос-Анджелес Кингз - Сиэтл Кракен 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
21 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Сиэтл Кракен, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|30.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 9 ОТ
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|14.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|28.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|29.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|27.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3