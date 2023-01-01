Сассуоло - Дженоа 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
22 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Дженоа, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Дженоа
Генуя
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|3
|зщ
|Маркус Педерсен
|24
|пз
|Даниэль Болока
|7
|пз
|Матеус Энрике
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|1
|вр
|Хосеп Риера
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|13
|зщ
|Маттья Бани
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|18
|нп
|Калеб Экубан
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|5 : 0
|05.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|3-й тур
|5 : 3
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|20.08.2017
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 4
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|15.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|05.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1