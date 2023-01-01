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Сассуоло - Дженоа 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
22 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Сассуоло
Дженоа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Дженоа, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Дженоа
Генуя
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
5ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
3НорвегиязщМаркус Педерсен
24ИталияпзДаниэль Болока
7БразилияпзМатеус Энрике
42НорвегияпзКристиан Торстведт
10ИталиянпДоменико Берарди
45ФранциянпАрман Лорьенте
9ИталиянпАндреа Пинамонти
1ИспанияврХосеп Риера
5РумыниязщРаду Дрэгушин
13ИталиязщМаттья Бани
4БельгиязщКони де Винтер
20ИталиязщСтефано Сабелли
22МексиказщХоан Васкес
17УкраинапзРуслан Малиновский
47ХорватияпзМилан Бадель
32ДанияпзМортен Френнруп
18ГананпКалеб Экубан
11ИсландиянпАльберт Гудмундссон
Главные тренеры
ИталияАлессио Дионизи
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
06.01.2022Италия - Серия А20-й турСассуоло1 : 1Дженоа
17.10.2021Италия - Серия А8-й турДженоа2 : 2Сассуоло
09.05.2021Италия - Серия А35-й турДженоа1 : 2Сассуоло
06.01.2021Италия - Серия А16-й турСассуоло2 : 1Дженоа
29.07.2020Италия - Серия А37-й турСассуоло5 : 0Дженоа
05.01.2020Италия - Серия А18-й турДженоа2 : 1Сассуоло
03.02.2019Италия - Серия А22-й турДженоа1 : 1Сассуоло
02.09.2018Италия - Серия А3-й турСассуоло5 : 3Дженоа
06.01.2018Италия - Серия А20-й турДженоа1 : 0Сассуоло
20.08.2017Италия - Серия А1-й турСассуоло0 : 0Дженоа
17.12.2023Италия - Серия А16-й тур2 : 2Сассуоло
11.12.2023Италия - Серия А15-й тур2 : 1Сассуоло
03.12.2023Италия - Серия А14-й турСассуоло1 : 2
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур3 : 4Сассуоло
10.11.2023Италия - Серия А12-й турСассуоло2 : 2
15.12.2023Италия - Серия А16-й турДженоа1 : 1
10.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 0Дженоа
05.12.2023Кубок Италии1/8 финала1 : 0Дженоа
02.12.2023Италия - Серия А14-й турДженоа1 : 1
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур2 : 1Дженоа

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