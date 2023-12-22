Эмполи - Лацио 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
22 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Лацио, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Лацио
Рим
|99
|вр
|Этрит Бериша
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|5
|пз
|Альберто Грасси
|29
|пз
|Юссеф Мале
|20
|пз
|Маттео Канчелльери
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|7
|нп
|Стивен Шпенди
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|15
|зщ
|Николо Казале
|34
|зщ
|Марио Хила
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|65
|пз
|Николо Ровелла
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 2
|08.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 2
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 3
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|07.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|18.02.2017
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|25.09.2016
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|17.04.2016
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 0
|29.11.2015
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 4
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0