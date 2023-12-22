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Эмполи - Лацио 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
22 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Эмполи
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Лацио, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Лацио
Рим
99АлбанияврЭтрит Бериша
24НигериязщТайронн Эбюэхи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
13Новая ЗеландиязщЛиберато Кэкачей
21ИталияпзЯкопо Фаццини
5ИталияпзАльберто Грасси
29МароккопзЮссеф Мале
20ИталияпзМаттео Канчелльери
28ИталиянпНиколо Камбьяги
7АлбаниянпСтивен Шпенди
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
15ИталиязщНиколо Казале
34ИспаниязщМарио Хила
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
8ФранцияпзМаттео Гендузи
65ИталияпзНиколо Ровелла
10ИспанияпзЛуис Альберто
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
20ИталиянпМаттиа Дзакканьи
Главные тренеры
ИталияАурелио Андреацолли
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
03.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турЭмполи0 : 2Лацио
08.01.2023Италия - Серия АСерия А. 17-й турЛацио2 : 2Эмполи
06.01.2022Италия - Серия А20-й турЛацио3 : 3Эмполи
21.08.2021Италия - Серия А1-й турЭмполи1 : 3Лацио
07.02.2019Италия - Серия А23-й турЛацио1 : 0Эмполи
16.09.2018Италия - Серия А4-й турЭмполи0 : 1Лацио
18.02.2017Италия - Серия А25-й турЭмполи1 : 2Лацио
25.09.2016Италия - Серия А6-й турЛацио2 : 0Эмполи
17.04.2016Италия - Серия А33-й турЛацио2 : 0Эмполи
29.11.2015Италия - Серия А14-й турЭмполи1 : 0Лацио
16.12.2023Италия - Серия А16-й тур1 : 0Эмполи
11.12.2023Италия - Серия А15-й турЭмполи1 : 1
02.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 1Эмполи
26.11.2023Италия - Серия А13-й турЭмполи3 : 4
12.11.2023Италия - Серия А12-й тур0 : 1Эмполи
17.12.2023Италия - Серия А16-й турЛацио0 : 2
13.12.2023Лига чемпионовГруппа E. 6-й тур2 : 0Лацио
09.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 1Лацио
05.12.2023Кубок Италии1/8 финалаЛацио1 : 0
02.12.2023Италия - Серия А14-й турЛацио1 : 0

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