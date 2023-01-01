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Салернитана - Милан 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
22 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Салернитана
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Милан, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Милан
Милан
56ФранцияврБенуа Костиль
5АвстриязщФлавиус Данилюк
23СловакиязщНорберт Дьёмбер
98ИталиязщЛоренцо Пирола
30ИталиязщПаскуале Маццокки
25ИталияпзДжулио Маджоре
18МалипзЛассана Кулибали
7АргентинапзАгустин Мартегани
87ИталияпзАнтонио Кандрева
10СенегалнпБулайе Диа
33ФранциянпЛум Чауна
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
24ДаниязщСимон Кьер
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
14НидерландыпзТейани Рейндерс
80СШАпзЮнус Муса
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
11СШАнпКристиан Пулишич
9ФранциянпОливье Жиру
10ПортугалиянпРафаэл Леау
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Соуза
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
13.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турМилан1 : 1Салернитана
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турСалернитана1 : 2Милан
19.02.2022Италия - Серия А26-й турСалернитана2 : 2Милан
04.12.2021Италия - Серия А16-й турМилан2 : 0Салернитана
18.12.2023Италия - Серия А16-й тур4 : 1Салернитана
10.12.2023Италия - Серия А15-й турСалернитана1 : 2
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур3 : 0Салернитана
25.11.2023Италия - Серия А13-й турСалернитана2 : 1
10.11.2023Италия - Серия А12-й тур2 : 2Салернитана
17.12.2023Италия - Серия А16-й турМилан3 : 0
13.12.2023Лига чемпионовГруппа F. 6-й тур1 : 2Милан
09.12.2023Италия - Серия А15-й тур3 : 2Милан
02.12.2023Италия - Серия А14-й турМилан3 : 1
28.11.2023Лига чемпионовГруппа F. 5-й турМилан1 : 3

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