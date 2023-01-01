Салернитана - Милан 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
22 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Милан, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Милан
Милан
|56
|вр
|Бенуа Костиль
|5
|зщ
|Флавиус Данилюк
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|7
|пз
|Агустин Мартегани
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|10
|нп
|Булайе Диа
|33
|нп
|Лум Чауна
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|24
|зщ
|Симон Кьер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|80
|пз
|Юнус Муса
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|13.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|1 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 2
|19.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 2
|04.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|18.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|4 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 3